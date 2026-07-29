Siyasi arenada her yeni günde farklı gelişmeler yaşanıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, aldığı radikal kararı duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden 4 sayfalık yazılı açıklama yapan Davutoğlu, parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

"SİYASETTEN VAZGEÇİŞ DEĞİL..."

Bu hamlenin siyasete ve Türkiye davasına veda etmek olmadığını belirten Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu, siyasetten vazgeçiş değil; herkese, siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır.

Ahmet Davutoğlu (Fotoğraf: AA)

Davutoğlu, önümüzdeki dönemde bilim, kültür, ahlak, düşünce, eğitim, dış politika, ekonomi ve toplumsal dayanışma başlıkları altında faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.