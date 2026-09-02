Yeni Parti'de koltuk kavgası kızıştı: Biga'da kurucu ilçe başkanı Cemal Mantar adaylıktan çekildi

Geçtiğimiz ay kongre takvimini resmen ilan eden Yeni Parti'de koltuk çekişmesi kızıştı.

İlçe kongreleri öncesi birçok ilde belediye başkanlarının, il başkanlarının, milletvekillerinin ve Ekrem İmamoğlu kanadının birbirlerinden kopuk olarak yerel örgütleri kendi adayları üzerinden şekillendirmeye çalıştığı iddia ediliyor.

YENİ KRİZ İDDİASI

Söz konusu çekişmenin son örneği Çanakkale Biga'da yaşandı.

Yeni Parti Kurucu Biga İlçe Başkanı Cemal Mantar, henüz 1 ay önce kurucusu olduğu ilçe başkanlığına bu kez aday olmayacağını açıkladı. "Partimden ayrılmıyorum, siyasetten çekilmiyorum" diyen Mantar, bu kararın arkasında herhangi bir kriz olmadığını da savundu.

Buna karşın Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in, Cemal Mantar'ın yerine Barış Çetin'i ilçe başkanlığına aday gösterdiği, ilçe örgütünde bu durumun yeni bir kriz yarattığı ve Mantar'ın bu sebeple adaylıktan feragat ettiği öne sürülüyor.

Kısa süre önce de Gaziantep'te Yeni Partili Seydi Ahmet Keleş, kendisini ilçe başkanlığı konusunda desteklemeyen Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunmuş, vahim olay günlerce konuşulmuştu.

Ayrıca kongre süreci kapsamındaki üye listeleri de tartışma konusu haline gelmiş, bazı kişilerin parti üyeliğini yaptırmalarına rağmen isimlerini listelerde göremediği ve seçimleri etkileyebilecek yeni bir tartışmanın ortaya çıktığı iddia edilmişti.