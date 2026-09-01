Adalet Bakanı Gürlek, Yunanistan'dan Ramazan Bayğara, Nedim Sorguç ve Ali Yeşildağ'ın iadesini talep etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile görüştü. Görüşmede sınır aşan suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları ele alınırken Gürlek, Yunanistan'da bulunan suç örgütü elebaşları Ramazan Bayğara, Nedim Sorguç ve Ali Yeşildağ'ın iadesini talep etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Giorgos Floridis ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, adli iş birliği, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve Türkiye'nin iade talepleri ele alındı.
GÜRLEK'TEN ADLİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Gürlek, Türkiye ve Yunanistan'ın komşu ve müttefik iki ülke olduğunu belirterek, halklar arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti.
11 Şubat 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke liderlerinin ilişkilerin geliştirilmesi yönünde güçlü irade ortaya koyduğunu hatırlatan Gürlek, bu siyasi diyaloğun adli alana da yansımasını istediğini belirtti.
SINIR AŞAN ORGANİZE SUÇLAR GÜNDEMDE
Görüşmede sınır aşan organize suçlarla mücadele de ele alındı. Gürlek, suç örgütlerinin teknolojik imkanları ve sosyal medya platformlarını kullanarak özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalıştıklarına dikkat çekti.
Gürlek, bu yapıların uyuşturucu ticareti, kara para aklama, kasten öldürme, yağma ve tehdit gibi çeşitli suçları örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:
"Özellikle sınır aşan organize suçlarla mücadele, ülkelerimiz açısından giderek daha fazla önem kazanan ortak bir alan haline gelmiştir. Günümüzde suç örgütleri geleneksel yapılanmaların ötesine geçerek teknolojik imkanlardan ve sosyal medya platformlarından yararlanmakta özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmek için yeni yöntemler kullanmaktadırlar. Bu yapılar uyuşturucu ticaretinden, kara para aklamaya, kasten adam öldürmeden, yağma, tehdit gibi suçlara kadar uzanan çeşitli suç faaliyetlerini örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirmektedirler."
Gürlek ayrıca 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini ve adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi için adımlar attıklarını söyledi.
BAYĞARA'NIN İADESİ GÜNDEMDE
Görüşmenin önemli başlıklarından biri, "Bayğaralar" suç örgütünün lideri olduğu belirtilen Ramazan Bayğara'nın Türkiye'ye iadesi oldu.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "kasten öldürme" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalandığını hatırlatan Gürlek, Türk adli makamlarının iade talebinde bulunduğunu belirtti.
Yunan makamlarının iade talebini kabul ettiğini aktaran Gürlek, Bayğara'nın 31 Temmuz 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin planlandığını ancak teslim işlemi öncesinde bulunduğu ceza infaz kurumunda meydana gelen olay ve yangın nedeniyle işlemin gerçekleştirilemediğini söyledi.
Bayğara'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuru nedeniyle iade sürecinin daha sonra ertelendiğini belirten Gürlek, iadenin en kısa sürede gerçekleştirilmesini beklediklerini ifade etti.
NEDİM SORGUÇ İÇİN DE İADE TALEBİ
Gürlek, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kırmızı bültenle aranan Nedim Sorguç'un dosyasını da gündeme getirdi.
Sorguç'un 20 Ağustos 2026'da Türkiye'ye teslim edilmesinin kararlaştırıldığını belirten Gürlek, AİHM'e yapılan başvuru nedeniyle teslim işleminin gerçekleştirilemediğini aktardı.
Gürlek, söz konusu suç örgütlerinin Türkiye'deki yapılanmaları ve özellikle gençleri hedef alan faaliyetleri dikkate alındığında, suç örgütü mensuplarının Türkiye'ye iadesinin önem taşıdığını vurguladı.
ALİ YEŞİLDAĞ'IN İADESİ İSTENDİ
Görüşmede Türkiye'nin iadesini talep ettiği Ali Yeşildağ dosyası da gündeme geldi.
Gürlek, Yeşildağ hakkında "kasten öldürme" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından iade talebinde bulunulduğunu belirterek, Türkiye'ye teslim edilmesi için Yunan makamlarından iş birliği istedi.
FLORİDİS: 3 DOSYADA DA İADE KARARI VERİLDİ
Yunanistan Adalet Bakanı Giorgos Floridis ise üç dosyaya ilişkin iade kararlarının bulunduğunu belirtti.
Floridis, "Aslında bu 3 dosyada da iade kararı verilmiştir" diyerek, Yunan adli makamlarının iade yönünde karar aldığını ve Yunan hükümetinin bu kararları onayladığını ifade etti.
Ramazan Bayğara ve Nedim Sorguç'un teslim işlemlerinin AİHM tarafından verilen geçici tedbir kararları nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktaran Floridis, AİHM'in vereceği kararların beklendiğini söyledi.
Gürlek, Yunanistan adli makamlarının bugüne kadar adli iş birliği alanında sağladığı destek için teşekkür ederken, Yunanistan'ın Türkiye'den talep edeceği iadeler konusunda da gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirtti.
FLORİDİS İSTANBUL'DAKİ ZİRVEYE DAVET EDİLDİ
Görüşmenin sonunda Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Floridis'i 8-9 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne davet etti.
Floridis, davet için teşekkür ederek zirveye katılmak ve ülkesini temsil etmek için çaba göstereceğini söyledi. Yunan Bakan, iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda adli iş birliğini sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.