11 Şubat 2026'da Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda iki ülke liderlerinin ilişkilerin geliştirilmesi yönünde güçlü irade ortaya koyduğunu hatırlatan Gürlek, bu siyasi diyaloğun adli alana da yansımasını istediğini belirtti.

Gürlek, Türkiye ve Yunanistan'ın komşu ve müttefik iki ülke olduğunu belirterek, halklar arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Giorgos Floridis ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkileri, adli iş birliği, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve Türkiye'nin iade talepleri ele alındı.

SINIR AŞAN ORGANİZE SUÇLAR GÜNDEMDE

Görüşmede sınır aşan organize suçlarla mücadele de ele alındı. Gürlek, suç örgütlerinin teknolojik imkanları ve sosyal medya platformlarını kullanarak özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmeye çalıştıklarına dikkat çekti.

Gürlek, bu yapıların uyuşturucu ticareti, kara para aklama, kasten öldürme, yağma ve tehdit gibi çeşitli suçları örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle sınır aşan organize suçlarla mücadele, ülkelerimiz açısından giderek daha fazla önem kazanan ortak bir alan haline gelmiştir. Günümüzde suç örgütleri geleneksel yapılanmaların ötesine geçerek teknolojik imkanlardan ve sosyal medya platformlarından yararlanmakta özellikle gençleri suç faaliyetlerine dahil etmek için yeni yöntemler kullanmaktadırlar. Bu yapılar uyuşturucu ticaretinden, kara para aklamaya, kasten adam öldürmeden, yağma, tehdit gibi suçlara kadar uzanan çeşitli suç faaliyetlerini örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirmektedirler."

Gürlek ayrıca 81 ildeki 75 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini ve adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve koordineli yürütülmesi için adımlar attıklarını söyledi.