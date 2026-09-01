AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

Çiftçi'nin vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'nin hayatını kaybetmesi, AK Parti teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

"DAİMA HAYIRLA YAD EDECEĞİZ"

AK Parti'den yapılan açıklamada da Çiftçi'nin vefatından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Kadın Kolları MKYK Üyemiz İsmet Zeynep Çiftçi'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz" denildi.

Çiftçi'nin partiye ve teşkilata verdiği emeklere dikkat çekilen açıklamada, "Kendisini; partimize, davamıza, ülkemize ve milletimize kattığı değer, sunduğu özverili hizmetler ve emekleriyle daima hayırla yâd edeceğiz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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