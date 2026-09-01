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AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, “Kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'nin hayatını kaybetmesi, AK Parti teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

Çiftçi'nin vefatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye: Başsağlığı diliyorumErdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye: Başsağlığı diliyorum

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı-3

"DAİMA HAYIRLA YAD EDECEĞİZ"

AK Parti'den yapılan açıklamada da Çiftçi'nin vefatından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Kadın Kolları MKYK Üyemiz İsmet Zeynep Çiftçi'yi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabırlar diliyoruz" denildi.

Çiftçi'nin partiye ve teşkilata verdiği emeklere dikkat çekilen açıklamada, "Kendisini; partimize, davamıza, ülkemize ve milletimize kattığı değer, sunduğu özverili hizmetler ve emekleriyle daima hayırla yâd edeceğiz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı-5 AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı-6 AK Parti’de acı kayıp: Başkan Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı-7

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