Seferihisar Belediyesi'nde kirli çark: Makam şoförü itirafçı oldu! "İsmail Yetişkin talimat verdi ben paraları taşıdım" Gayriresmi ilişki iddiası
İzmir’in Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in makam şoförü Aykan Dalbudak, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak şok itiraflarda bulundu. Belediyeye ait makam araçlarıyla müteahhitlerden poşetlerle taşınan paraları, gizlice bozdurulan 100 gramlık külçe altını ve lüks otellerde gerçekleşen özel seyahatleri tek tek ifşa eden itirafçı şoför, makam odasındaki döviz trafiğinden uyuşturucu videosu pazarlıklarına kadar tüm karanlık çarkı savcılık tutanaklarına geçirdi.
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik imar-inşaat süreçlerindeki usulsüzlükler, rüşvet iddiaları ve yolsuzluklar gerekçesiyle başlatılan soruşturma derinleşiyor. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mayıs-Haziran 2026'daki operasyon dalgalarında aralarında CHP'li Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, başkan yardımcıları, belediye görevlileri ve müteahhitlerin yer aldığı 26 kişi gözaltına alındı. Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi 30 Haziran 2026'da tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yetişkin'in, soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan makam şoförü Aykan Dalbudak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.
YETİŞKİN'İN ŞOFÖRÜ HER ŞEYİ ANLATTI
2019'dan bu yana makam şoförlüğü yapan Dalbudak, belediyenin makam araçlarıyla taşınan paraları, bozdurulan külçe altını, özel seyahatleri ve gayriresmi ilişki iddialarını Emniyet ve Savcılık ifadesinde detaylarıyla anlattı.
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MÜTEAHHİTLERDEN DÜZENLİ PARA TRAFİĞİ
İfade tutanaklarına göre, 2019 yılında belediye iştiraki Seferihisar Jeotermal A.Ş.'de işe başlayan ve doğrudan Başkan Yetişkin'in şoförü yapılan Aykan Dalbudak, yıllar içerisinde Yetişkin'in talimatıyla çok sayıda kişiden nakit para taşıdığını söyledi.
Müteahhit Mehmet Ersay ile yaşanan ilk teslimatı anlatan şoför Dalbudak, "Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce akşam saatlerinde Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN bana Mehmet ERSAY'ı arayıp görüşmemi, ondan almam gereken para olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. Belediyeye ait 35 CJJ 290 plakalı Skoda Superb makam aracıyla Ersay Beach'e gittiğini belirten Dalbudak, Ersay'ın park halindeki beyaz SUV aracından içi TL dolu poşeti alarak Yetişkin'e götürdüğünü belirtti. Dalbudak, Mehmet Ersay ve kardeşi Metin Ersay'dan farklı tarihlerde 50 bin, 100 bin ve bir kez daha 100 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL'den fazla parayı poşetler içerisinde teslim alıp Yetişkin'e ulaştırdığını aktardı.
"BAŞKANIN PARASI BİTTİ DİYEREK ÇEKMECEDEN 100 BİN TL ÇIKARDI"
2025 yılı içerisinde Başkan Yetişkin'in kendisini müteahhit Zeki Seyyar'a gönderdiğini söyleyen makam şoförü, Mezesa İnşaat'ın ofisine kiralık Audi marka makam aracıyla gittiğini kaydetti. Dalbudak beyanında, "Zeki SEYYAR bana başkanın parasının bittiğini, kendisinden borç istediğini söyleyerek çekmecesinden çıkarıp poşet içerisine koyduğu ve 100.000,00 TL olduğunu belirttiği parayı bana ofiste teslim etti." dedi.
Parayı Fırat Kahvesi'nde oturan Yetişkin'e makam aracının içinde verdiğini söyleyen Dalbudak, kısa bir süre sonra aynı adresten bu kez 50 bin TL daha alıp belediye binasındaki makam odasında Yetişkin'e teslim ettiğini öne sürdü.
MAKAM ARACINDA BİNLERCE LİRA!
Soruşturma dosyasına giren bir diğer beyan ise müteahhit Türker Çınar'a ilişkin oldu. 2026 yılı başlarında Yetişkin'in talimatıyla Çınar Plaza'nın önüne gittiğini belirten Dalbudak, Türker Çınar'ın Skoda marka resmi makam aracının ön koltuğuna bindiğini ve aracı hareket ettirmesini istediğini söyledi.
Dalbudak, "500 metre kadar gittikten sonra yanında bulunan askılı çantası içerisinde çıkardığı desteler halindeki TL cinsi parayı bana verip İsmail YETİŞKİN'e teslim etmemi söyledi. Parayı vermeden önce araç içerisinde poşete koydum. Türker ÇINAR'ın bana verdiği paranın 150.000,00-200.000,00 TL civarında olduğunu hatırlıyorum." dedi.
EMLAKÇININ FORMASININ ALTINDAN 5 DESTE PARA ÇIKTI
Emlak ve inşaat işi yapan Umut Peköz ile gerçekleşen para alışverişini de anlatan Dalbudak, Peköz'ün talebi üzerine Başkan Yetişkin'i aradığını, Yetişkin'in "Benim haberim var, sen git onunla görüş" demesiyle Çınar Plaza'ya gittiğini ifade etti.
Ofise gittiğinde Peköz'ün giyim kuşamına kadar detay veren şoför, "Üzerindeki formayı kaldırarak altından deste halinde TL cinsi para çıkarıp bana verdi. Paranın 200 TL'lik 5 deste halinde olduğunu şimdi hatırladım, toplamda 100.000,00 TL tutarındaki parayı poşet içerisine koyduktan sonra kendisinden teslim aldım." dedi.
Belediye binasının arkasındaki otoparkta emlak komisyoncusu Samet Karataş'tan da çift kabin kamyonet içerisinde 200 bin TL aldığını beyan eden Dalbudak, şeffaf poşetteki paranın dikkat çekmemesi için koyu renkli başka bir poşete aktarılarak kendisine teslim edildiğini aktardı.
YURT DIŞI SEYAHATLERİ ÖNCESİ "EURO" VE PARASAL MESAİ
Soruşturma evraklarında Makro Emlak'ın sahibi Akın Emre İldeniz üzerinden dönen para trafiği de yer buldu. İldeniz'in, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kuzeni olduğunu belirten Dalbudak, 2023-2026 yılları arasında Başkan Yetişkin, Başkan Yardımcısı Pehlivan ve Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik'in kendisini bu adrese gönderdiğini söyledi.
Söz konusu adresten toplamda 400 bin ila 500 bin TL arası para topladığını iddia eden Dalbudak, paraların il dışı seyahatler öncesinde alındığını vurguladı. Dalbudak, "Bir keresinde İsmail Yetişkin'in talimatı doğrultusunda Akın Emre İldeniz'în Makro Emlak isimli ofisine gittiğimde elden 1.000,00 Euro tutarında para alıp, İsmail Yetişkin'e teslim ettim, İsmail Yetişkin o tarihte Kıbrıs'a gidecekti." ifadelerini kullandı.
100 GRAM KÜLÇE ALTIN İDDİASI: SEFERİHİSAR'DA BOZDURMA
Etkin pişmanlık beyanlarının en çarpıcı halkalarından birini ise külçe altın iddiası oluşturdu. 2026 yılının Mart ayında İsmail Yetişkin'in makamında kendisine 100 gramlık külçe altın verdiğini ifade eden Dalbudak, Yetişkin'in kendisine "Seferihisar ilçesinde bozdurma, dışarıda başka bir yerde bozdur" şeklinde kesin talimat verdiğini dile getirdi.
Kendi özel aracıyla İzmir Konak'taki Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı'na gittiğini belirten Dalbudak, altını tanıdığı bir kuyumcuda bozdurduğunu söyleyerek, "Bozdurmuş olduğum 100 gram külçe altının parası içerisinden 100.000,00 TL'sini başkan İsmail Yestişkin'in talimatı doğrultusunda Sultan Acar isimli şahsa, Folkart Vega'daki evine götürüp teslim ettim." dedi. Kalan parayı ise aynı akşam makam aracında Yetişkin'e verdiğini kaydetti.
BELEDİYE MAKAM ARACIYLA ÖZEL TATİL VE SEVKİYATLAR
Sultan Acar ile Belediye Başkanı İsmail Yetişkin arasında gayriresmi bir ilişki bulunduğunu öne süren Dalbudak, belediyeye ait 35 CJJ 290 plakalı resmi makam aracının bu ilişkide hususi seyahatler için kullanıldığını savundu.
Dalbudak ifadesinde şunları söyledi:
"Sultan Acar, İsmail Yetişkin'in görüştüğü gayri resmi ilişki yaşadığı bir kadındır, 18 Nisan 2025 tarihinde Seferihisar Belediyesine ait 35 CJJ 290 plakalı Skoda marka araç ile İsmail Yetişkin'i Antalya iline fuar için götürmüştüm, bu tarihte Sultan Acar uçakla Antalya hava limanına geldi, İsmail Yetişkin'in talimatı doğrultusunda Seferihisar Belediyesine ait 35 CJJ 290 plakalı makam aracıyla Sultan Acar'ı hava limanından alıp Antalya ili Serik ilçesinde bulunan Calista Luxury Lisort isimli otele götürdüm. Bu otelde İsmail Yetişkin ile Sultan Acar konakladı. Hatırladığım kadarıyla ben fuarın benim için ayarladığı otelde konakladım, bir gün sonra 19 Nisan 2025 tarihinde yine Antalya ili Serik ilçesinde bulunan Belek Beach Resort Otele geçiş yapılarak İsmail Yetişkin ve Sultan Acar orada konaklamaya başladı. Toplamda en fazla üç gün burada kaldığımızı hatırlıyorum, tam tarihini hatırlamamakla birlikte Sultan Acar'ı, İsmail Yetişkin ile birlikte Seferihisar Belediyesinin makam aracı 35 CJJ 290 plakalı Skoda marka araç ile Muğla ili Akyaka ilçesinde Baleze Boutugie isimli otele tatil için götürdüm. Araçta benim dışımda Sultan Acar ve İsmail Yetişkin vardı, bir yada iki gece otelde konakladıktan sonra kara yoluyla Seferihisar'a döndük. Sultan Acar'ın İzmir Merkezde bulunan Folkart Vega'daki ikametine İsmail Yetişkin'i belediyeye ait makam aracıyla bir kaç kez bıraktım."
MERCEDES ARAÇ İÇİN MASADAKİ DOLAR DESTESİ BOZDURULDU
2024 yılının Haziran ayında yaşanan bir başka olayı anlatan makam şoförü Dalbudak, Yetişkin'in makam odasında Dilek Gökhun ve eşi Ali Nihat Gökhun'un bulunduğunu belirtti. Yetişkin'in Mercedes marka bir araç satın almak istediğini ancak satıcı tarafın dolarla ödemeyi kabul etmediğini aktaran Dalbudak, "İsmail Yetişkin masa üzerinde bulunan ne kadar olduğunu hatırlamadığım dolar destesini bana verip, bunu TL'ye çevirdikten sonra Dilek Gökhun'a vermemi söyledi" ifadelerine yer verdi. Parayı Çankaya'daki Odak Döviz Bürosunda TL'ye çevirdiğini belirten Dalbudak, Balçova Akbank şubesine giderek parayı bankadaki Dilek Gökhun'a teslim ettiğini ifade etti.
VİDEO İDDİASI VE PEHLİVAN'IN "HALLETTİK" BEYANI
Dalbudak'ın ifadesinde yer verdiği bir diğer iddia ise Başkan Yetişkin'in oğlu İbrahim Hakkı Yetişkin'e ait olduğu ileri sürülen görüntüler oldu. Yaklaşık iki yıl önce mandalina bahçesindeyken Yetişkin'in telefonuna bir video geldiğini ve görüntülerde oğlunun yasaklı madde kullandığını gördüğünü iddia eden Dalbudak, olayın ardından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın çağrıldığını aktardı. Dalbudak, "Yaklaşık bir ay sonra ise makam aracında Pehlivan'ın Yetişkin'e 'video işini hallettiğini, yayılmayacağını' söylediğini" öne sürdü.
"BİLDİĞİM HER ŞEYİ ANLATTIM, SERBEST BIRAKILMAK İSTİYORUM"
Makam şoförü Aykan Dalbudak, ifadesinin son kısmında "Mali Suçlarla Şube Müdürlüğündeki ifademde bildiğim ve katıldığım her eylemi anlattım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak ve serbest bırakılmak istiyorum." diyerek suç işleme kastı olmadığını, sadece verilen emirleri uyguladığını belirtti.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, alınan ifadeler ile HTS/konum kayıtları ve belediye araç takip sistemlerinin çapraz incelemesi sürüyor.