Seferihisar Belediyesi'nde kirli çark: Makam şoförü itirafçı oldu! "İsmail Yetişkin talimat verdi ben paraları taşıdım" Gayriresmi ilişki iddiası

"BAŞKANIN PARASI BİTTİ DİYEREK ÇEKMECEDEN 100 BİN TL ÇIKARDI"

2025 yılı içerisinde Başkan Yetişkin'in kendisini müteahhit Zeki Seyyar'a gönderdiğini söyleyen makam şoförü, Mezesa İnşaat'ın ofisine kiralık Audi marka makam aracıyla gittiğini kaydetti. Dalbudak beyanında, "Zeki SEYYAR bana başkanın parasının bittiğini, kendisinden borç istediğini söyleyerek çekmecesinden çıkarıp poşet içerisine koyduğu ve 100.000,00 TL olduğunu belirttiği parayı bana ofiste teslim etti." dedi.

Parayı Fırat Kahvesi'nde oturan Yetişkin'e makam aracının içinde verdiğini söyleyen Dalbudak, kısa bir süre sonra aynı adresten bu kez 50 bin TL daha alıp belediye binasındaki makam odasında Yetişkin'e teslim ettiğini öne sürdü.

MAKAM ARACINDA BİNLERCE LİRA!

Soruşturma dosyasına giren bir diğer beyan ise müteahhit Türker Çınar'a ilişkin oldu. 2026 yılı başlarında Yetişkin'in talimatıyla Çınar Plaza'nın önüne gittiğini belirten Dalbudak, Türker Çınar'ın Skoda marka resmi makam aracının ön koltuğuna bindiğini ve aracı hareket ettirmesini istediğini söyledi.

Dalbudak, "500 metre kadar gittikten sonra yanında bulunan askılı çantası içerisinde çıkardığı desteler halindeki TL cinsi parayı bana verip İsmail YETİŞKİN'e teslim etmemi söyledi. Parayı vermeden önce araç içerisinde poşete koydum. Türker ÇINAR'ın bana verdiği paranın 150.000,00-200.000,00 TL civarında olduğunu hatırlıyorum." dedi.

EMLAKÇININ FORMASININ ALTINDAN 5 DESTE PARA ÇIKTI

Emlak ve inşaat işi yapan Umut Peköz ile gerçekleşen para alışverişini de anlatan Dalbudak, Peköz'ün talebi üzerine Başkan Yetişkin'i aradığını, Yetişkin'in "Benim haberim var, sen git onunla görüş" demesiyle Çınar Plaza'ya gittiğini ifade etti.

Ofise gittiğinde Peköz'ün giyim kuşamına kadar detay veren şoför, "Üzerindeki formayı kaldırarak altından deste halinde TL cinsi para çıkarıp bana verdi. Paranın 200 TL'lik 5 deste halinde olduğunu şimdi hatırladım, toplamda 100.000,00 TL tutarındaki parayı poşet içerisine koyduktan sonra kendisinden teslim aldım." dedi.

Belediye binasının arkasındaki otoparkta emlak komisyoncusu Samet Karataş'tan da çift kabin kamyonet içerisinde 200 bin TL aldığını beyan eden Dalbudak, şeffaf poşetteki paranın dikkat çekmemesi için koyu renkli başka bir poşete aktarılarak kendisine teslim edildiğini aktardı.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ ÖNCESİ "EURO" VE PARASAL MESAİ

Soruşturma evraklarında Makro Emlak'ın sahibi Akın Emre İldeniz üzerinden dönen para trafiği de yer buldu. İldeniz'in, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kuzeni olduğunu belirten Dalbudak, 2023-2026 yılları arasında Başkan Yetişkin, Başkan Yardımcısı Pehlivan ve Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik'in kendisini bu adrese gönderdiğini söyledi.

Söz konusu adresten toplamda 400 bin ila 500 bin TL arası para topladığını iddia eden Dalbudak, paraların il dışı seyahatler öncesinde alındığını vurguladı. Dalbudak, "Bir keresinde İsmail Yetişkin'in talimatı doğrultusunda Akın Emre İldeniz'în Makro Emlak isimli ofisine gittiğimde elden 1.000,00 Euro tutarında para alıp, İsmail Yetişkin'e teslim ettim, İsmail Yetişkin o tarihte Kıbrıs'a gidecekti." ifadelerini kullandı.