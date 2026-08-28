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Seferihisar'da rüşvet soruşturmasında 2 makam şoförü gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförü A.D. ile tutuklu başkan yardımcısı G.P.'nin makam şoförü M.K., rüşvete aracılık ettikleri iddiasıyla emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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Seferihisar'da rüşvet soruşturmasında 2 makam şoförü gözaltında

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K., rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İKİ ŞOFÖR GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K.'nin rüşvete aracılık ettikleri tespit edildi.

İsmail Yetişkin. (Fotoğraf: İHA)İsmail Yetişkin. (Fotoğraf: İHA)

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. ve M.K., işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Seferihisar Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında daha önce İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, Yetişkin İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

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