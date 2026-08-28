Seferihisar'da rüşvet soruşturmasında 2 makam şoförü gözaltında

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K., rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İKİ ŞOFÖR GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan eski Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K.'nin rüşvete aracılık ettikleri tespit edildi.