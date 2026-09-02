Gülnaz Şırınga vol 2.0... Özlem Gürses fena patladı: TOGG'un mazotla çalıştığını sandı





KENDİ Mİ SÖYLEDİ, REJİ Mİ SÖYLETTİ?



"Diyelim ki bir TOGG'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız? Motorinin litre fiyatı uçacak" diyen Özlem Gürses'in bu sözleri kendi iradesiyle mi söylediği yoksa bir reji operasyonuna mı kurban gittiği merak konusu oldu.



Bilindiği üzere TOGG, içten yanmalı bir motora sahip değil. Yüzde yüz elektrikli bir motora sahip.



"CAHİLLİĞİNDEN DEĞİL, DÜŞMANLIĞINDAN"



Skandal, sosyal medyada da ses getirdi.



Özlem Gürses için "Cahilliğinden değil, düşmanlığından böyle yapıyor" yorumları yapıldı.