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Gülnaz Şırınga vol 2.0... Özlem Gürses fena patladı: TOGG'un mazotla çalıştığını sandı

Muhalefetin kadrolu fondaşlarından Özlem Gürses, TOGG'un mazotla çalıştığını zannederek büyük bir gafa imza attı. Gürses SÖZCÜ TV'de motorin fiyatlarından bahsederken TOGG’un deposunun kaç liraya dolacağını sorguladı. Bilindiği üzere TOGG, içten yanmalı bir motora sahip değil. Yüzde yüz elektrikli. Özlem Gürses'in bu sözleri kendi iradesiyle mi söylediği yoksa reji operasyonuna mı kurban gittiği merak edilirken akıllara "Gülnaz Şırınga" vakası geldi.

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Gülnaz Şırınga vol 2.0... Özlem Gürses fena patladı: TOGG'un mazotla çalıştığını sandı

"Gülnaz Şırınga" skandalı ile uzunca bir süre kamuoyunda alay konusu olan fondaş Özlem Gürses, TOGG üzerinden hükümeti eleştireyim derken fena çuvalladı.

TOGG'UN MAZOTLA ÇALIŞTIĞINI SANDI

Gürses, SÖZCÜ TV ana haber bülteninde akla ziyan açıklamalarda bulundu. Motorin fiyatlarından bahsederken TOGG'un deposunun kaç liraya dolacağını sorguladı.

Video Oynatma İkonu Özlem Gürses’in canlı yayın TOGG gafı gündeme oturdu

Gülnaz Şırınga vol 2.0... Özlem Gürses fena patladı: TOGG'un mazotla çalıştığını sandı-2

KENDİ Mİ SÖYLEDİ, REJİ Mİ SÖYLETTİ?

"Diyelim ki bir TOGG'unuz var, deposunu kaça dolduracaksınız? Motorinin litre fiyatı uçacak" diyen Özlem Gürses'in bu sözleri kendi iradesiyle mi söylediği yoksa bir reji operasyonuna mı kurban gittiği merak konusu oldu.

Bilindiği üzere TOGG, içten yanmalı bir motora sahip değil. Yüzde yüz elektrikli bir motora sahip.

"CAHİLLİĞİNDEN DEĞİL, DÜŞMANLIĞINDAN"

Skandal, sosyal medyada da ses getirdi.

Özlem Gürses için "Cahilliğinden değil, düşmanlığından böyle yapıyor" yorumları yapıldı.

Gülnaz Şırınga vol 2.0... Özlem Gürses fena patladı: TOGG'un mazotla çalıştığını sandı-3

Üstelik, bu Gürses'in ilk gafı değil.

Kadrolu fondaş, 1875'te hizmete giren Taksim-Karaköy Tüneli'nin Cumhuriyet döneminde yapıldığını sanmıştı.

Gülnaz Şırınga vol 2.0... Özlem Gürses fena patladı: TOGG'un mazotla çalıştığını sandı-4


BÖYLE GAF YOK! "GÜLNAZ ŞIRINGA" VAKASI

"Gülnaz Şırınga" vakası ise hafızalardaki yerini koruyor.

Video Oynatma İkonu Gürses alay konusu oldu


Özlem Gürses, mizah sayfasındaki bir haberi gerçek sanarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye aşı vuran 'Gülnaz Şırınga' isimli hemşirenin saldırıya uğradığını aktarmıştı.

BAHÇELİ BİLE KAYITSIZ KALAMADI

Bahçeli de grup toplantısında "Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıca inanıyorum" diyerek Gürses ile dalga geçmişti.

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