Girne gemi faciasında acı veda: Gülcan Gürel toprağa verildi, can yeleğini kızına giydirmişti
Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gülcan Gürel, Mersin'de toprağa verildi. Kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem'in de katıldığı törende gözyaşları vardı. Gürel'in facia sırasında can yeleğini kızına giydirdiği, kardeşinin de kurtulduğu belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi. Temizlik personeli olarak görev yaptığı hastanenin bahçesinde düzenlenen törende, kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Mesai arkadaşı Sibel İçel ise Gürel'in, kazadan önce can yeleğini kızına giydirerek onu babasına emanet ettiğini anlattı.
9 YAŞINDAKİ KIZI VE KARDEŞİ TÖRENE KATILDI
Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Gürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve kız kardeşi Eda Payam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve mesai arkadaşları katıldı. Gürel'in kazada yaralanan babası Bayram Payam ise KKTC'de süren tedavisi nedeniyle törende yer alamadı.
Törende, Gürel için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Yakınları ile çalışma arkadaşları üzüntü yaşadı.
MERSİN'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gülcan Gürel'in cenazesi, merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze namazında, Gürel'in eşi Kemal Gürel ve KKTC'de uzman çavuş olarak görev yapan erkek kardeşi Mehmet Payam'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve vatandaşlar da yer aldı.
AİLESİYLE KARDEŞİNİ ZİYARET İÇİN KKTC'YE GİTMİŞTİ
Gülcan Gürel'in kızı Tusem, babası Bayram ve kız kardeşi Eda ile birlikte, KKTC'de görev yapan kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek için Kıbrıs'a gittiği öğrenildi.
Ailenin Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinin kazaya karıştığı belirtildi.
Geminin alabora olması sonucu Gülcan Gürel'in yaşamını yitirdiği, can yeleğini giydirdiği kızı ile kardeşinin kurtarıldığı, yaralanan babasının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
CAN YELEĞİNİ KIZINA GİYDİRİP BABASINA EMANET ETTİ
Gülcan Gürel'in mesai arkadaşı Sibel İçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5 yıldır aynı birimde çalıştıklarını söyledi.
İçel, Gürel ile 10 gün önce görüştüğünü belirterek yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı:
"Bana veda etmemişti. 'Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim.' dedi. Kıbrıs'a erkek kardeşinin yanına gitmişti. Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin beli kırılmış diye duyduk. Sonra gözden kaybolmuş. Babası, kardeşi ve kızı beraberdi. Eşi limandan kendisini almaya gitmişti. Keşke böyle olmasaydı. Çok iyi arkadaşımdı, çok yakındık. Benden hiç ayrılmazdı."
GİRNE'DEN HAREKET ETTİKTEN KISA SÜRE SONRA SU ALMAYA BAŞLADI
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.
Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı.
Kayıp 20 kişi için ise arama çalışmalarının başlatıldığı bildirilmişti.
9 YAŞINDAKİ KIZI ANNESİNİN CENAZESİNDEYDİ
Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem'in de katıldığı törende gözyaşları vardı.
Gürel'in facia sırasında can yeleğini kızına giydirdiği, kardeşinin de kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.