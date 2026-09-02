Edirne Belediyesinde rüşvet soruşturması: 200 bin Euro istediği iddia edilen CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar gözaltında
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar, bir müteahhitten ruhsat onayı karşılığında 200 bin Euro istediği iddiası üzerine gözaltına alındı. Yağcılar'ın evinde ve avukatlık ofisinde arama yapılırken, hakkında ayrıca mal varlığı aklama soruşturması başlatıldı. Rüşvet pazarlığının yapıldığı görüntülere TAKVİM ulaştı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında, Edirne Belediyesi CHP Meclis Üyesi Engin Yağcılar gözaltına alındı. Soruşturma, müteahhitlik yapan 71 yaşındaki Nazmi Özçelik'in kolluk birimlerine başvurarak Yağcılar'ın ruhsat onayı karşılığında kendisinden 200 bin Euro istediğini ileri sürmesi üzerine başlatıldı.
TAKVİM'in adli kaynaklardan ulaştığı bilgilere Özçelik, 23 Ağustos 2026'da yaptığı başvuruda, 17 Ağustos'ta Engin Yağcılar'ın kendisini aradığını, imar komisyonu başkanı olduğunu ve gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söylediğini beyan etti.CHP’li Meclis Üyesi Engin Yağcılar’a rüşvet operasyonu
Savcılık kararıyla iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme çalışmaları yürütülürken, 1 Eylül'de Üç Şerefeli Camii'nde gerçekleştirilen buluşmanın ardından Yağcılar "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.
200 BİN EURO İSTEDİ İDDİASI
Özçelik, aynı gün Edirne Adliyesi önündeki bir kafede buluştukları Yağcılar'ın kendisinden 200 bin Euro istediğini ve parayı Bulgaristan'da almak istediğini öne sürdü.
OPERASYONUN PERDE ARKASI: TEKNİK TAKİP KARARI NASIL ALINDI?
Müştekinin beyanının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma genişletildi. Şüpheli Engin Yağcılar'ın kullandığı GSM hattı için CMK 135 kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik talepte bulunuldu.
Şüphelinin kamuya açık alanlarda, iş yerinde ve aracında CMK 140 kapsamında teknik araçlarla izlenmesine ilişkin talep de 24 Ağustos 2026'da Sulh Ceza Hakimliğine sunuldu. Aynı gün taleplerin kabul edildiği ve CMK 135 kararının uygulanması için BTK'ya gönderildiği belirtildi.
Operasyon planı kapsamında seri numaraları alınmış paraların hazırlanması, görüşmenin kamera ve ses kayıt cihazlarıyla takip edilmesi ve müşteki ile şüphelinin yeniden temas kurmasının beklenmesi planlandı.
ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ'DEKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN GÖZALTI
1 Eylül 2026'da müşteki Nazmi Özçelik'ten, Engin Yağcılar ile Edirne'deki Üç Şerefeli Cami'de buluşacağı bilgisi alındı.
Bunun üzerine kolluk ekipleri bölgede gerekli tertibatı aldı. Görüşme, görüntü ve ses kayıt düzeneği aktif haldeyken fiziki olarak takip edildi.
RÜŞVET PAZARLIĞININ GÖRÜNTÜSÜNE TAKVİM ULAŞTI
Adli kaynaklara göre yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından Engin Yağcılar olay yerinden ayrıldı. Ekipler daha sonra müdahale ederek Yağcılar'ı TCK'nın 252. maddesi kapsamında yürütülen "rüşvet" soruşturması çerçevesinde gözaltına aldı. Rüşvet pazarlığının yapıldığı görüntülere TAKVİM ulaştı.
EVİ VE AVUKATLIK OFİSİNDE ARAMA
Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar üzerine Engin Yağcılar'ın ikametinde ve avukatlık ofisinde arama yapıldı. Aramalarda 4 bilgisayar, 2 defter ve 5 yapraktan oluşan bir evraka el konuldu.
MAL VARLIĞI AKLAMA SORUŞTURMASI DA BAŞLATILDI
Engin Yağcılar hakkında ayrıca TCK'nın 282. maddesi kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Şüphelinin mal varlığı hareketlerinin tespiti için araştırma yapılması ve MASAK raporu temin edilmesi yönünde kolluk ekiplerine talimat verildi. Yağcılar'ın kollukta susma hakkını kullandığı bildirildi.
ŞİKAYETÇİ RUHSAT SÜRECİNİ ANLATTI
Nazmi Özçelik ifadesinde, 2013 yılında Kavgaz mevkisi 48. Sokak'taki bir inşaata Edirne Belediyesinden aldığı ruhsat onayıyla başladığını söyledi.
Özçelik, 2016 yılında ruhsat yenilemek için belediyeye başvurduğunda binanın yola uzaklığıyla ilgili sorun bulunduğunun ve yıkılması gerektiğinin kendisine bildirildiğini, bu nedenle yıllarca inşaatta ilerleme kaydedemediğini beyan etti.
Müştekinin iddiasına göre, daha önceden tanıdığı Engin Yağcılar 17 Ağustos 2026'da kendisini arayarak gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söyledi ve buluşma talep etti.