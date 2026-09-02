Edirne Belediyesinde rüşvet soruşturması: 200 bin Euro istediği iddia edilen CHP'li meclis üyesi Engin Yağcılar gözaltında

MAL VARLIĞI AKLAMA SORUŞTURMASI DA BAŞLATILDI Engin Yağcılar hakkında ayrıca TCK'nın 282. maddesi kapsamında "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçundan ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin mal varlığı hareketlerinin tespiti için araştırma yapılması ve MASAK raporu temin edilmesi yönünde kolluk ekiplerine talimat verildi. Yağcılar'ın kollukta susma hakkını kullandığı bildirildi.

ŞİKAYETÇİ RUHSAT SÜRECİNİ ANLATTI



Nazmi Özçelik ifadesinde, 2013 yılında Kavgaz mevkisi 48. Sokak'taki bir inşaata Edirne Belediyesinden aldığı ruhsat onayıyla başladığını söyledi.

Özçelik, 2016 yılında ruhsat yenilemek için belediyeye başvurduğunda binanın yola uzaklığıyla ilgili sorun bulunduğunun ve yıkılması gerektiğinin kendisine bildirildiğini, bu nedenle yıllarca inşaatta ilerleme kaydedemediğini beyan etti.

Müştekinin iddiasına göre, daha önceden tanıdığı Engin Yağcılar 17 Ağustos 2026'da kendisini arayarak gerekli ruhsat onayını çıkarabileceğini söyledi ve buluşma talep etti.

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