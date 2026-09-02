İzmir’deki elektrik faciası davasında üçüncü rapor dosyada... Üç sanık asli ağır kusurlu: "Ani hata değil ihmaller zinciri"

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili davada üçüncü bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.

İzmir Alsancak’ta 12 Temmuz 2024 tarihinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay’ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili istinaf aşamasındaki davaya Yıldız Teknik Üniversitesinden alınan 105 sayfalık 3. bilirkişi raporu eklendi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yaşanan olayla ilgili sanıkların yargılanması sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), GDZ Elektrik ile altyapı çalışmalarında görev alan taşeron firmalarda çalışan personelin aralarında bulunduğu sanıklar hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Ekim 2025 tarihinde 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

İHMALLER ZİNCİRİ

Dairenin talebi üzerine Yıldız Teknik Üniversitesinden Gemi İnşaatı ve Denizcilik, İnşaat, Elektrik-Elektronik ile Mimarlık fakültelerinden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 105 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Raporda, önceki bilirkişi raporları, ek raporların yanı sıra tarafların itiraz ile savunmaları, uzman mütalaaları, sanık ile tanık beyanları, görev tanımları, organizasyon şemaları, proje ile kabul belgeleri, arıza kayıtları, iş emirleri, fotoğraf ile kamera görüntüleri, keşif ile ölçüm sonuçlarının birlikte incelendiği bildirildi.

Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015 yılından 2024 yılına uzanan zincir halinde değerlendirildi. 2015 yılında yer altı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ile kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı aktarıldı.

Raporda facianın 2015 yılından bu yana süregelen altyapı tasarım kusurları, yetersiz denetimler ile geçici onarımların birleşmesiyle oluştuğu belirtilerek 3 sanık asli ağır kusurlu bulundu.