İzmir’deki elektrik faciası davasında üçüncü rapor dosyada... Üç sanık asli ağır kusurlu: "Ani hata değil ihmaller zinciri"
Alsancak’ta 12 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen, iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasına ilişkin yargılama süreci istinaf mahkemesinde devam ediyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin talebiyle hazırlanan yeni bilirkişi raporunda olayla ilgili teknik süreç 2015 yılından itibaren incelendi. 3 sanığın asli ağır kusurlu bulunduğu raporda, altyapı koridoruna yapılan müdahaleler ile geçici onarımların faciaya zemin hazırladığı tespiti yer aldı.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay'ın (44) hayatını kaybetmesiyle ilgili davada üçüncü bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.
Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yaşanan olayla ilgili sanıkların yargılanması sürüyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), GDZ Elektrik ile altyapı çalışmalarında görev alan taşeron firmalarda çalışan personelin aralarında bulunduğu sanıklar hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Ekim 2025 tarihinde 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verirken, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.
Sanıkların istinaf başvuruları üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesine gönderilen dosyada, iddianamenin hazırlanma aşamasında savcılıkça, yargılamanın başlamasının ardından mahkemenin talebiyle hazırlanan ilk iki raporun ardından, kusur değerlendirmelerinin yeniden ele alınması amacıyla yeni bilirkişi raporu hazırlandı.
İHMALLER ZİNCİRİ
Dairenin talebi üzerine Yıldız Teknik Üniversitesinden Gemi İnşaatı ve Denizcilik, İnşaat, Elektrik-Elektronik ile Mimarlık fakültelerinden 5 akademisyen tarafından hazırlanan 105 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.
Raporda, önceki bilirkişi raporları, ek raporların yanı sıra tarafların itiraz ile savunmaları, uzman mütalaaları, sanık ile tanık beyanları, görev tanımları, organizasyon şemaları, proje ile kabul belgeleri, arıza kayıtları, iş emirleri, fotoğraf ile kamera görüntüleri, keşif ile ölçüm sonuçlarının birlikte incelendiği bildirildi.
Raporda olayın meydana gelmesine ilişkin teknik süreç 2015 yılından 2024 yılına uzanan zincir halinde değerlendirildi. 2015 yılında yer altı elektrik kablosunun proje, yapım, kontrol ile kabul süreçlerinde yeterli derinlik ve mekanik koruma koşullarının sağlanamadığı aktarıldı.
"OLAY TEK ANİ HATA İLE DEĞİL"
Altyapı çalışmalarındaki eksikliklere dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:
"Dosyadaki tüm bilirkişi raporları, uzman mütalaalarına verilen cevaplar, itiraz dilekçeleri, duruşma ve tanık anlatımları, iş emri ve keşif bulguları birlikte değerlendirildiğinde olayın tek bir 'ani hata' ile değil, uzun süreli altyapı tasarım kusuru, yetersiz yapım ve kabul denetimi, 3-4 Ocak 2024 tarihli yağmur suyu imalatında elektrik kablosunun bulunduğu dar altyapı koridoruna müdahale edilmesi, 9 Ocak 2024 tarihli arıza onarımında riski kalıcı biçimde ortadan kaldırmayan geçici müdahale, yüzey suyu tahliye yetersizliği ve faz-toprak arızasını güvenli sürede ayıramayan koruma mimarisinin birleşmesiyle meydana geldiği anlaşılmaktadır."
3'Ü ASLİ KUSURLU
Raporda olayın meydana gelmesine en yakın, doğrudan ile belirleyici teknik eylem ve ihmaller yönünden taşeron firmadan D.K. ile GDZ Elektrik'ten F.A. ve M.T.'nin asli ağır kusurlu oldukları belirtildi.
Bilirkişi heyeti 6 sanığın asli ikincil kusurlu, 7 sanığın tali kuvvetli, 10 sanığın tali zayıf kusurlu, 13 sanık için kusur atfedilemeyeceği kanaatine vardı.
Ayrıca raporda kişilerin genel unvanları veya kurumsal hiyerarşideki konumlarından hareketle otomatik sorumluluk kurulmadığı vurgulandı.
BELEDİYE İŞTİRAKİNDEN 6 ZANLI
Sanıkların yargılanmalarına 4 Eylül tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinde devam edilecek.
Olayla ilgili memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan, aralarında mevcut ile önceki dönem İZSU genel müdürlerinin bulunduğu 6 İZSU personelinin bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmaları sürüyor.