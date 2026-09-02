Keçiören Belediyesi personeline narko denetim: 213 test 171 pozitif... Savcılık kan ile saç örneği istedi

Ayrıca şüphelilerin uyuşturucu kullanım durumlarının ve kullandıkları maddelerin türünün tam olarak teşhis edilebilmesi amacıyla, CMK'nın 75. maddesi kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınması yönünde yasal talepte bulunuldu.

Başsavcılık tarafından yürütülen 2026/80263 sayılı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen ya da belirlenecek olan çalışanlar hakkında TCK'nın 191. maddesi uyarınca " kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak" ve " kabul etmek " suçlarından ayrı tahkikat evrakları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

ADIM ADIM NARKO SÜREÇ

Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Keçiören Belediyesindeki uyuşturucu testi süreci idari ve adli yansımalarıyla adım adım şöyle gerçekleşti:

12 Ocak 2026: Keçiören Belediyesi'ne bağlı şirketin yönetim kurulu kararıyla, çalışanların açık rızaları alınarak uyuşturucu taraması yapılmasına karar verildi.

27 Mart 2026: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü arasında soruşturma talimatlarına ilişkin ilk resmi yazışmalar yapıldı. Aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu testi pozitif çıkan personelle ilgili bilgi ve belgelerin temin edilmesi amacıyla Keçiören Belediye Başkanlığına resmi yazı gönderdi.

2 Haziran 2026: Delillerin zamanla kaybolabileceği veya biyolojik bulguların tespit edilebilirliğinin azalabileceği gerekçesiyle başsavcılık tarafından emniyete süreci hızlandırma amaçlı bir tekit yazısı iletildi.

8-9 Haziran 2026: Keçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hazırladığı yanıt yazısının ardından, Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü talep edilen bilgi ve belgeleri Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne resmi olarak teslim etti..

3 Temmuz 2026: Emniyet tarafından hazırlanan polis tutanağında, belediye ile yapılan yazışmaların neticeleri ve uyuşturucu taramasına dair nihai rakamlar soruşturma dosyasına kaydettirildi.

Savcılık, şüphelilerin kan, kıl, idrar örneklerinin alınmasını talep etti.