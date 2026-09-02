Kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyanın bütün aşamalarını irdeledi ve yerel mahkemenin kararını bozdu. Dairenin kararında, "Yeni malik kira sözleşmesinden doğan borç ve hakları devralırken, önceki malik ile kiracı arasındaki sözleşme ilişkisi de satış tarihi itibarıyla sona erer" denilerek şu karara vardı:

"Davalı (eski ev sahibi) malikin kira ilişkisinin başlangıcında teslim aldığı güvence bedelini yeni malike devrettiğini ispat etmesi gerekir. Zira, depozito bedelinin yeni malike devredildiğinin kanıtlanamaması halinde, güvence bedelini teslim alan önceki malik bakımından iade yükümlülüğü devam edecektir." Yargıtay'ın bu kararına göre, ev sahibi evi satarsa depozitoyu yeni ev sahibine vermeli. Evi satan bunu belgeyle ispat edemezse, kiracılar depozitoyu eski ev sahibinden isteyebilir.

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