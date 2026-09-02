Bu kez "MHRS" tuzağı! Randevu almak isteyen vatandaş dolandırıldı
Dolandırıcıların hedefi bu kez hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar oldu. Samsun'da yaşayan Z.B., internetten MHRS randevusu almaya çalışırken arama motorundaki sahte bağlantıya tıklayınca kredi kartından rızası dışında 44 bin 444 lira çekilerek dolandırıldı. Mağdurun şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Dolandırıcılık şebekeleri gözlerini bu kez hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlara dikti.
SAHTE MHRS BAĞLANTISIYLA CEPLERİNİ BOŞALTTILAR
Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.B., internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla hastane randevusu almak istedi. Arama motoruna MHRS yazarak çıkan bağlantılardan birine tıklayan Z.B., dolandırıcıların oluşturduğu sahte siteye giriş yaptı. Randevu işlemi yaptığını sanarak kart bilgilerini sisteme giren mağdur, dolandırıcıların ağına düşmekten kurtulamadı.
44 BİN 444 LİRAYI BİR ANDA ÇEKTİLER
Sitede işlemlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra bankasından gelen bildirimle hayatının şokunu yaşayan Z.B., kredi kartından bilgisi ve rızası dışında tam 44 bin 444 lira harcama yapıldığını gördü. Dolandırıldığını anlayan mağdur, soluğu hemen emniyette alarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı.
"ADRES ÇUBUĞUNU MUTLAKA KONTROL EDİN"
Uzmanlar artan internet dolandırıcılığı vakalarına ilişkin vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. Özellikle kamu hizmeti veren MHRS, e-Devlet ve banka gibi resmi kurumların internet sitelerine girerken arama motorlarındaki sponsorlu bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini belirten uzmanlar, adres çubuğundaki URL uzantılarının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Resmi devlet kurumlarının internet adreslerinin mutlaka ".gov.tr" uzantılı olduğuna dikkat çeken yetkililer, arama motorları yerine doğrudan kurumların kendi mobil uygulamalarının ya da bilinen adreslerinin kullanılmasını öneriyor.