Bu kez "MHRS" tuzağı! Randevu almak isteyen vatandaş dolandırıldı

Dolandırıcılık şebekeleri gözlerini bu kez hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlara dikti. SAHTE MHRS BAĞLANTISIYLA CEPLERİNİ BOŞALTTILAR

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.B., internet üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla hastane randevusu almak istedi. Arama motoruna MHRS yazarak çıkan bağlantılardan birine tıklayan Z.B., dolandırıcıların oluşturduğu sahte siteye giriş yaptı. Randevu işlemi yaptığını sanarak kart bilgilerini sisteme giren mağdur, dolandırıcıların ağına düşmekten kurtulamadı.

Dolandırıcılar MHRS'yi taklit ederek vatandaşı tuzağa düşürdü 44 BİN 444 LİRAYI BİR ANDA ÇEKTİLER

Sitede işlemlerini tamamladıktan kısa bir süre sonra bankasından gelen bildirimle hayatının şokunu yaşayan Z.B., kredi kartından bilgisi ve rızası dışında tam 44 bin 444 lira harcama yapıldığını gördü. Dolandırıldığını anlayan mağdur, soluğu hemen emniyette alarak şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma başlattı.