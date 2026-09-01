Meta ve TikTok çocukları nasıl etkiliyor? Akıl sağlığı bozukluğuna dikkat
Meta, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki etkisi yeniden tartışma konusu oldu. Sonsuz kaydırma, kişiselleştirilmiş öneriler ve bağımlılık yaratan tasarımların çocukların dikkatini, ruh sağlığını ve davranışlarını etkileyebileceği belirtilirken, yaş doğrulaması ve platformlara yönelik yeni yaptırımlar da gündemde.
Meta, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki en büyük tehlikesi, beynin ödül mekanizmasını manipüle ederek bağımlılık yaratması ve buna bağlı olarak gelişen ruh sağlığı krizidir.
Bu platformların çocuklar üzerinde yarattığı en kritik olumsuz etkiler şunlardır:
Algoritmik bağımlılık: Kısa videolar ve sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliği, beyinde anlık dopamin salgılanmasına yol açar. Çocukların henüz gelişmekte olan prefrontal korteksi (irade ve karar alma merkezi) bu döngüye karşı koyamaz.
PLATFORMLAR KORKU TÜNELİNE DÖNDÜ
Akıl sağlığı bozuklukları: Uzun süre ekran başında kalmak; çocuklarda depresyon, anksiyete, yalnızlık hissi ve uyku bozukluklarını doğrudan tetikler.
Gereksiz kıyas ve beden algısı sorunları: Filtrelenmiş, kusursuz ve yapay hayatları sürekli görmek, çocuklarda yetersizlik hissi yaratır. Özellikle genç kızlarda yeme bozukluklarına ve beden imajı kaygısına yol açar.
İstismarı normalleştirme: Platformların yaş tespiti yapmayarak (sorma, söyleme politikası güderek) çocukları siber zorbalığa, cinsel/fiziksel istismara açık hâle getiriliyor.
AHLAKIN YERİNE ALGORİTMA MI?
Daha da derine inelim. Bir çocuğun değerlerini eskiden aile, okul, arkadaş çevresi, mahalle, kitaplar ve kültür birlikte şekillendiriyordu. Şimdi bunlara bir aktör daha eklendi: Algoritma. Ama algoritmanın amacı iyi insan yetiştirmek değil. Onun görevi, kullanıcıyı platformda tutacak içeriği bulmak.
Dolayısıyla bir içerik daha fazla öfke, merak, korku veya heyecan yaratıyorsa daha fazla etkileşim üretmesi mümkün. Burada kritik soru şu: Bir toplumun değerlerini belirleyen mekanizmalardan biri, ticari başarıyı ahlaki gelişimin önüne koyarsa ne olur?
Çocuğu internetten tamamen uzaklaştırmak mümkün değil. Mesele telefonu yasaklamak da değil.
Çocuk ile algoritma arasındaki güç farkını görmek. Çünkü tarihte ilk kez bir çocuğun karşısında yalnızca bir ekran yok. Onu tanımaya çalışan, davranışını tahmin eden ve onu daha uzun süre ekranda tutmak için optimize edilen bir sistem var.
Çocuk internete giriyor. Algoritma onu tanıyor. Ne kadar kalacağını, neye tepki vereceğini ve bir sonraki neyi görmek isteyeceğini hesaplıyor. Dünyanın dört bir yanında yasalar bu sistemi sınırlamaya çalışırken asıl soru büyüyor: Masaldaki kavalın yerini akıllı telefonlar, sinsi melodilerin yerini ise sonsuz kaydırma algoritmaları mı aldı?
Eskiden çocuk internette bir şey arardı. Şimdi internet çocuğa bir şey gösteriyor. Aradaki fark küçük görünse de aslında dijital dünyanın en büyük dönüşümlerinden biri burada. Çünkü yeni nesil platformlar yalnızca içerik sunmuyor. Kullanıcının davranışını öğreniyor. Ne kadar baktığını, neyi geçtiğini, hangi videoda durduğunu, hangi içeriğe tekrar döndüğünü ve hangi başlıkta daha uzun kaldığını ölçüyor. Sonra da bir sonraki içeriği seçiyor.
AB'NİN 2026 RAPORLARI
Amaç yalnızca doğru içeriği bulmak değil; kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre içeride tutmak. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda mesele daha da hassas. Çünkü çocuk, yetişkin kadar gelişmiş bir özdenetim mekanizmasına sahip değil.
Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, bildirimler ve kişiselleştirilmiş öneriler bu zayıf noktayı kullanabilecek şekilde çalışabiliyor.
AB'nin 2026 raporları da tasarım tercihleri ve öneri sistemlerinin çocuklarda bağımlılık benzeri davranışları, zararlı içeriklere maruz kalmayı ve grooming gibi riskleri artırabileceğini belirtiyor.
YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE
AB'nin 2026 araştırmasında çocukların yüzde 48'i kendilerini daha uzun süre çevrimiçi tutan bağımlılık yaratıcı tasarımlara karşı kurallar istedi; yüzde 72'si sosyal medyada yaş doğrulamasını destekledi.
ABD'de ise konu artık yalnızca düzenleme tartışması değil, mahkeme salonunda. Meta'ya karşı açılan davada milyarlarca dolarlık yaptırımların yanı sıra platform tasarımının değiştirilmesi de gündemde.
Ama bütün bunların ötesinde daha büyük bir soru var: Bir çocuğun dikkatinin ekonomik bir ürüne dönüşmesine ne kadar izin verilebilir?
Ve belki de geleceğin en büyük teknoloji tartışması şu olacak: İnsan mı teknolojiyi kullanıyor, yoksa algoritma insanı mı?
TT AKIL NOTU
Bir çocuğun iradesini test etmek kolaydır. Asıl soru, karşısındaki sistemin iradesinden ne kadar güçlü olduğudur.
DİKKAT YENİ PETROL MÜ?
- Petrol sınırlıydı.
- Dikkat de sınırlı.
- Bir insanın gününde 24 saat var.
- Platformlar bu zamanın içinden pay almaya çalışıyor.
Dolayısıyla yeni rekabet yalnızca "Kim daha iyi içerik üretiyor?" değil: "Kim insanın dikkatini daha uzun süre elinde tutabiliyor?" İşte çocuklar bu yarışın en hassas hedef kitlesi.
ASIL PARA NEREDE?
Dijital ekonomide kullanıcı yalnızca müşteri değil; aynı zamanda dikkat, veri ve reklam ekonomisinin parçası. AB'nin 2026 raporları da öneri sistemlerinin zararlı içeriklere maruz kalmayı ve grooming gibi riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor.
SONSUZ EKRAN
Televizyonun programı biterdi. Kitabın son sayfası vardı. Dijital akışın sonu yok. Bazen en büyük tasarım, "bitirmemek" üzerine kuruluyor.
TİCARETİN SINIRI NEREDE?
Otuz yıl önce şirketler ürün satıyordu. Bugün bazı dijital platformların asıl ekonomik varlığı kullanıcının zamanı ve dikkati. Dolayısıyla yeni ekonomide soru şu: Kullanıcının daha uzun kalması şirket için daha fazla para demekse, şirket ne kadar ileri gidebilir?
Çocuğun dikkatinin de bu ekonomik modelin parçası olduğu noktada ise tartışma artık ticaretten çıkıp etik alana giriyor.
Nasıl bir kuşak yetişiyor?
Sürekli ödül bekleyen bir ekran kültürü, sabır duygusunu nasıl etkiler?
|Zaman Dilimi
|Eylem
|Bir saniyede
|yeni video
|Bir saniyede
|yeni yorum
|Bir saniyede
|yeni beğeni
|Bir saniyede
|yeni eğlence
Çocuk her sıkıldığında başka bir uyaran bulabiliyorsa, sıkılmayı öğrenme, beklemeyi öğrenme ve bir şeye uzun süre odaklanma becerileri nasıl değişecek.