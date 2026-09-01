ʺBalık avcılığı konusunda adeta son 25 yıl içerisinde 10 kattan fazla bir artış sağladık.ʺ "TÜRKİYE BALIKÇILIKTA AVRUPA'DA İLK 3'E, DÜNYADA İSE İLK 15'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ" AK Parti milletvekili Adem Yıldırım, "Gerek balık yetiştiriciliği gerekse balık avcılığı konusunda adeta son 25 yıl içerisinde 10 kattan fazla bir artış sağladık. Bunları sizlerin sayesinde, ortaya koyduğunuz bu emek ve alın teriyle başardık. Bu alın terinin karşılığı olarak hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız da sizlere destek vererek el ele bir süreç yürüttü. Bugün Türkiye; balıkçılıkta Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ise ilk 15'inci sıraya yerleşen bir konuma gelmiştir." diye konuştu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar "AMACIMIZ DENİZLERİMİZDEKİ KAYNAKLARI KORURKEN BALIKÇILIĞIMIZIN GELECEĞİNİ DE GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR" İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "14 bini aşkın balıkçımız, 48 su ürünleri kooperatifimizin ortağı ve üyesi konumundalar. Bizler de 57 balıkçı barınağımızla onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Amacımız balıkçılarımızın faaliyetlerini daha uygun, daha güvenli ve o sihirli kelimeyle 'sürdürülebilir' koşullarda gerçekleştirmelerini sağlamak, denizlerimizdeki kaynakları korurken balıkçılığımızın geleceğini de güvence altına almaktır." ifadelerini kullandı.

ʺBizler de 57 balıkçı barınağımızla onlara hizmet etmeye çalışıyoruz.ʺ "HERKES BİLİNÇLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK YAPMAYA ÖZEN GÖSTERSİN" Balıkçı Ata Akbulut, "Kazasız belasız bir sezon dileğiyle 7,5 aylık sezonumuza başladık ve ilk ağlarımızı attık. Teknemizle, ağlarımızla veya işçilerimizle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Nasibimizde biraz istavrit vardı. Güzel ve hoş balık, biz seviyoruz. Şu an palamut avcılığı yapmıyoruz, sezona istavritle başladık. Nasip olursa yarın halkımıza istavrit yedirmek için mücadele ediyoruz. Deniz suyu sıcaklığı normal şartlara göre biraz daha yüksek olduğu için, balık şu an sürüler halinde dağınık geziyor. Su sıcaklığı 2-3 derece soğuduğu zaman balıklar bir araya toplanıyor. Bir araya toplandıklarında da tutulan balık miktarı ister istemez artıyor. Geçen sene hamsi çok boldu ancak bu sene hamsinin bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü palamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük. Nitekim Ayın 15'inde 'uzatmacı' ya da 'volici' dediğimiz küçük balıkçı tekneleri denize çıktığında balığın olduğunu tasdiklediler. Yani bu yıl palamut, hamsiye ve geçen seneye kıyasla daha fazla olacak. İstavriti ise zaman gösterecek; şu an denizlerimizde çok fazla yok, havalar biraz daha soğuduktan sonra istavrit avcılığı hız kazanır. Herkese kazasız belasız bir sezon nasip olmasını dilerim. Herkes bilinçli ve sürdürülebilir avcılık yapmaya özen göstersin. Yavru balıkları tutmayalım, büyük balıkları tutup halkımıza kazandıralım ki milletimiz doya doya balık yesin." dedi.

ʺPalamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük.ʺ İZLENİMLER PALAMUTUN BU SENE ÇOK BOL OLDUĞU YÖNÜNDE Halil İbrahim Akbulut, "Sezonun henüz ilk birkaç saatindeyiz, o yüzden şu an hiçbir şey belli değil. Yarından itibaren her şey daha net ortaya çıkar. Şu an denizde istavrit de var, palamut da var. Önceden denize çıkan uzatmacı arkadaşlardan aldığımız izlenimler, palamutun bu sene çok bol olduğu yönünde. İnşallah da öyle olur." ifadelerini kullandı.