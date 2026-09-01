Bolu Belediyesine 34 milyon TL'lik ödeme soruşturması: 7 ilde operasyon, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bolu Belediyesinde soruşturma kapsamında jandarma ekipleri arama yaptı.



34 MİLYON 288 BİN 376 TL'LİK ÖDEME TESPİTİ



Soruşturma bilgilerine göre bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu yolla yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi.



Söz konusu tespit Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aktarılırken, şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.