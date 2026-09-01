Bolu Belediyesine 34 milyon TL'lik ödeme soruşturması: 7 ilde operasyon, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
CHP'li Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatılırken, jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yapıyor.
Soruşturmanın merkezinde ise belediyenin çöp toplama hizmetleri kapsamında yüklenici firmaya yapıldığı belirtilen ödemeler bulunuyor.
34 MİLYON 288 BİN 376 TL'LİK ÖDEME TESPİTİ
Soruşturma bilgilerine göre bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu yolla yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi.
Söz konusu tespit Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aktarılırken, şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.
23 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Soruşturma kapsamında aralarında görevinden uzaklaştırılan eski Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın yanı sıra belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
CHP'li Özcan'ın halihazırda tutuklu bulunduğu belirtilirken, diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.