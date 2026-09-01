Gürlek Yunan mevkidaşı Floridis ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede sınır aşan suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları ele alınırken, Gürlek, Yunanistan'da bulunan suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesini talep etti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin yanı sıra sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları değerlendirildi.
ADLİ İŞ BİRLİĞİ MASADA
Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki adalet alanındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.
Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğinin önemini vurguladık."
SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARININ İADESİ TALEP EDİLDİ
Görüşmede, suçluların nerede olurlarsa olsunlar adalet önüne çıkarılması konusunda kararlılık vurgulandı. Gürlek, Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının Türkiye'ye iadesinin talep edildiğini açıkladı.
Gürlek, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan'da bulunan çeşitli suç örgütü elebaşlarının ülkemize iadesini talep ettik. Bakanlıklarımız arasındaki diyaloğu karşılıklı güven temelinde sürdürecek, adli iş birliğimizi somut ve kalıcı adımlarla daha ileriye taşıyacağız."