Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin yanı sıra sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konuları değerlendirildi.

ADLİ İŞ BİRLİĞİ MASADA

Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki adalet alanındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile video konferans yöntemiyle verimli bir görüşme gerçekleştirerek adalet alanındaki iş birliğimizi değerlendirdik. Başta adli yardımlaşma olmak üzere, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesi konularını ele aldık. Uluslararası bağlantıları ve farklı ülkelerde yapılanmaları bulunan suç örgütleriyle etkin mücadelede, ülkelerimiz arasında güçlü ve kesintisiz bir adli iş birliğinin önemini vurguladık."