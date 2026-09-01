Yayman buradaki konuşmasında Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Yayman, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ifade ettiler, mutlaka sorumlular bulunacak ve yargı önünde hesap verecektir. Ucu nereye varırsa varsın bu cinayetin sorumluları hesap verecektir. " dedi.

Yayman, sahada siyaset yapan, milletle duran ve milletin derdiyle dertlenen bir hareket olduklarını söyledi. AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"İşte görüyorsunuz, AK Parti ikinci 25 yılın hayalini, hikayesini, ütopyasını vadederken, muhalefet partileri kendi aralarında koltuk kavgasına gidiyorlar, mahkeme koridorlarında mazbata arayışında bulunuyorlar. Bugün sahada siz muhalefetten kimseyi görüyor musunuz? Sahada sadece AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı var. Büyük Türkiye mutabakatını, büyük Türkiye ittifakını konuşuyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi küresel bir güç haline getirene kadar durmadan, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan, çalışacağız, daha çok çalışacağız."

Yayman, büyük Türkiye hedefine inananların partisi olduklarını ve 2053'te de milletin yolunda hizmet etmeye devam edeceklerini anlattı. Muhalefet partilerine eleştiri getiren Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin içine girdiği krizi görüyorsunuz. Muhalefet meselesi artık bir siyasi konu olmanın ötesine geçti, bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Hatay'dan bir kez daha sesleniyorum, muhalefet aranıyor. Türkiye'nin menfaatlerini koruyan, dış dünyaya karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunan, milletin yanında yer alan ve milletin derdiyle dertlenen bir muhalefet aranıyor. İşte görüyorsunuz, kendi aralarındaki kavgayı, dövüşü hep beraber izliyoruz. Bu samimiyetsizlikle, belediyeleri babanızın çiftliğine çevirmekle, kamu malını israf etmekle, çöpleri toplamamakla, şehirlere hizmet etmemekle bu millet size destek, oy verir mi? Dün vermedi, bugün vermez, yarın da asla vermeyecektir."