



İLK SUYU ONARILAN YERDEN ALDI



Facianın ardından yapılan incelemelerde geminin ilk olarak yama yapılan bölgeden su aldığı öne sürüldü. İddiaya göre geminin manevra yaptığı sırada dalgaların onarılan bölgeye uyguladığı kuvvet, zamanla zayıflayan yama kısmında yeniden açılmaya neden oldu. Su almaya başlayan gemide, dalgaların yama yapılan bölgeyi koparmasıyla yaklaşık 1,5-2 metrelik bir açıklık oluştuğu ve geminin bu nedenle hızla su aldığı ileri sürüldü.



KARTALKAYA'DAN GİRNE'YE...



Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangını ile Kıbrıs Girne açıklarında batan "Filo Jet" katamaran faciası, denetim mekanizmalarının kağıt üstünde kalmasıyla yaşanan can kayıplarını bir kez daha gündeme getirdi. Kartalkaya yangını sonrası soruşturmada denetimlerin sadece mutfak hijyenine odaklandığı, binada bir yangın merdiveninin dahi bulunmadığı gerçeği ortaya çıkmıştı. Müfettiş raporlarına göre otel, yangından 6 ay önce belgesini kaybederek "kaçak" durumuna düşmüştü ancak turizm platformlarında satışı sürüyordu. Girne'deki gemi faciası da benzer bir denetim körlüğünün eseri oldu. Geminin klas belgesinde "Dalga yüksekliği 3 metreyi aştığında gemi limandan ayrılamaz" ibaresi bulunmasına rağmen, fırtınada Liman Başkanlığı'nın çıkış izni vermesi ve kaptanın seyre başlaması felaketi getirdi. Kurtulanların "çocuk can yeleği yoktu" ve "sızan yakıt yüzünden kayarak ezildik" feryatları gemideki yetkililerin ihmalini gözler önüne serdi.