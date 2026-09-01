Türkiye'nin yakın tarihindeki kritik dönemeçlerde haberciliği kadar duruşuyla da öne çıkan Turkuvaz Medya, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a, deprem seferberliğinden milli savunma ve enerji hamlelerine kadar "Mesele memleket ise Turkuvaz en önde" anlayışıyla hareket etti. Bugün de çocukları ve gençleri hedef alan dijital tehditlere karşı yürüttüğü mücadeleyle aynı çizgiyi sürdürüyor.

Sabah'tan Yüksel Aytuğ, Turkuvaz Medya'nın 29 yıllık mücadele ve yayıncılık anlayışını konu aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

ATV ve Sabah gazetesinde 29'uncu yılıma giriyorum. Bu gözler bu 29 yıl içinde neler görmedi ki? Hem de en ön koltuktan.

Marmara depreminin henüz dumanları tüterken ATV'nin haber merkezindeydim.

Abdullah Öcalan'ın yakalanıp uçakla Türkiye'ye gelmek üzere olduğunu yine aynı haber merkezinde ilk öğrenenlerden biriydim. 11 Eylül saldırılarına, 17-25 Aralık kumpasına ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimine aynı noktadan gazeteci olarak şahitlik ettim.

Gazeteciliğin sadece haber vermek değil, inandığın yolda 'duruş göstermek' olduğunu burada öğrendim.