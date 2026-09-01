Arif Kocabıyık’ın kaçış planı TIR dorsesinde bitti! Aylar önceki “Norveç’e kaçtım” yalanı yeniden gündemde

Sosyal medya üzerinden yaptığı provokatif paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışına çıkış yasağına rağmen Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Kapıkule'de bir TIR'ın dorsesinin altında yakalandı. Gözaltına alınan Kocabıyık, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kocabıyık, adliyeye götürüldüğü sırada gazetecilerin sorusu üzerine, "Anamur'a gideceğim" dedi.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 günü saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası'nda Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı TIR'da arama yapıldı.

Kontroller sırasında dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan kimlik incelemesinde bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yurt dışına kaçarken yakalandı

KAÇIŞ İÇİN TIR DORSESİNİN ALTINA GİZLENDİ

Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Hakkındaki yasak devam eden Kocabıyık'ın, Türkiye'den yasa dışı yollarla kaçmak amacıyla Bulgaristan'a geçiş yapacak TIR'ın dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

Sınır kontrollerini aşarak yurt dışına kaçmayı planlayan Kocabıyık'ın girişimi Kapıkule'de son buldu.