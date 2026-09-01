İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu! Emniyette son atamalar neler?
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında, 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan değişikliklerle yeni görevlendirmeler belli oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar kapsamında 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti.
EMNİYETTE İL İÇİ ATAMALAR BELLİ OLDU
Şube Müdürlükleri
Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü Ozak Koç
Çocuk Şube Müdürlüğü Mehmet Tanrıkulu
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü Halil İbrahim Başlı
Koruma Şube Müdürlüğü Muhsin Dumlupınar
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü Emrah Ata
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü Gökhan Karagül
Vekaleten Görevlendirmeler
Esma Yavaşca Dış İlişkiler Şube Müdürü → İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Azmi İlker Çiftci İnşaat Emlak Şube Müdürü → Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü