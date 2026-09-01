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İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu! Emniyette son atamalar neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında, 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti. 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde yapılan değişikliklerle yeni görevlendirmeler belli oldu.

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İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar belli oldu! Emniyette son atamalar neler?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 27 şube ve ilçe emniyet müdürü görevlendirilirken, 9 şube müdürlüğü ile 18 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklik yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar kapsamında 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğünde il içi atamalar kapsamında 27 şube ve ilçe emniyet müdürünün görev yeri değişti.

EMNİYETTE İL İÇİ ATAMALAR BELLİ OLDU

Şube Müdürlükleri
Baltalimanı Polis Evi Şube Müdürlüğü
Ozak Koç
Çocuk Şube Müdürlüğü
Mehmet Tanrıkulu
Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü
Halil İbrahim Başlı
Koruma Şube Müdürlüğü
Muhsin Dumlupınar
Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü
Emrah Ata
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü
Gökhan Karagül
Vekaleten Görevlendirmeler
Esma Yavaşca
Dış İlişkiler Şube Müdürü → İnterpol/Europol Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
Azmi İlker Çiftci
İnşaat Emlak Şube Müdürü → Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İlçe Emniyet Müdürlükleri
Adalar — Alpaslan Şahin
Çatalca — Lütfü Doğan
Arnavutköy — Tolga Öztürk
Ataşehir — Muhammet Ahmet Katipoğlu
Bahçelievler — Kıvanç Taşçı
Bakırköy — Kürşat Mesut Özmen
Beyoğlu — Oktay Çelik
Çekmeköy — Nadir Öztürk
Eyüpsultan — Can Coşkun
Gaziosmanpaşa — Özgür Yılmaz
Kağıthane — Ömer Faruk Günay
Kartal — Fatih Tilki
Pendik — İlyas Kayış
Sancaktepe — Yunus Gezer
Sarıyer — Hakan Alpaslan Kırbaş
Sultanbeyli — Ahmet Serkan Tulum
Sultangazi — Arınç Çevik
Tuzla — Abdulkadir Bilen
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