Uzayan davalara hızlı takip dönemi! Alo Adalet 135 devrede: Ne işe yarıyor, nasıl kullanılır?
Uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen “Alo Adalet 135” hattı, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet vermeye başladı.
Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruları kolaylaştıracak "Alo Adalet 135" hattını 1 Eylül itibarıyla 3 ilde pilot olarak devreye aldı.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerimizi daha erişilebilir, etkin ve hızlı hâle getirecek yeni adımlar atıyoruz.
Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı'na, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir adımla başlıyor ve 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçiriyoruz.
📍 Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile;
⚖️ 5 yılı aşan dava dosyaları,
⚖️ 3 yılı aşan soruşturma dosyaları
için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek.
Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız.
Amacımız; yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir.
Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını; 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum."
Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan uygulamayla vatandaşlar, belirli süreyi aşan dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla başvuru yapabilecek.
1 EYLÜL'DE 3 İLDE HİZMETE GİRDİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:
"1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz."
Bakan Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamaları kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle dedi:
"Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak, gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir."
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