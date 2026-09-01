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Uzayan davalara hızlı takip dönemi! Alo Adalet 135 devrede: Ne işe yarıyor, nasıl kullanılır?

Uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruların daha hızlı ve kolay yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen “Alo Adalet 135” hattı, 1 Eylül itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet vermeye başladı.

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Uzayan davalara hızlı takip dönemi! Alo Adalet 135 devrede: Ne işe yarıyor, nasıl kullanılır?

Adalet Bakanlığı, uzun süren dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin başvuruları kolaylaştıracak "Alo Adalet 135" hattını 1 Eylül itibarıyla 3 ilde pilot olarak devreye aldı.

Bakan Gürlek adalete erişimi kolaylaştırmak için bu adımı attıklarını kaydetti.Bakan Gürlek adalete erişimi kolaylaştırmak için bu adımı attıklarını kaydetti.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerimizi daha erişilebilir, etkin ve hızlı hâle getirecek yeni adımlar atıyoruz.

Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı'na, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir adımla başlıyor ve 135 Alo Adalet Hattı'nı hayata geçiriyoruz.

📍 Yeni adli yılın ilk günü olan bugün; saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerimizde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak 135 Alo Adalet ile;

⚖️ 5 yılı aşan dava dosyaları,
⚖️ 3 yılı aşan soruşturma dosyaları
için vatandaşlarımız doğrudan başvuruda bulunabilecek.

Yeni adli yılla birlikte başlattığımız bu pilot uygulamayı en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştıracağız.

Amacımız; yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir.

Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz ve hukuk camiamız için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını; 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkılar sunmasını temenni ediyorum."

Video Oynatma İkonu Yargı süreçlerinde yeni dönem!

Alo Adalet 135, uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin başvuruları kolaylaştıracak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Alo Adalet 135, uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin başvuruları kolaylaştıracak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayan uygulamayla vatandaşlar, belirli süreyi aşan dosyaları hakkında yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Hat, 1 Eylül 2026'da pilot uygulama olarak hizmete başladı.Hat, 1 Eylül 2026'da pilot uygulama olarak hizmete başladı.

1 EYLÜL'DE 3 İLDE HİZMETE GİRDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha hızlı, etkin ve erişilebilir hale getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"1 Eylül itibarıyla pilot illerimizde Alo Adalet 135 hizmetini hayata geçiriyoruz. İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlayacak Alo Adalet 135 ile uzun süren dava ve soruşturma dosyalarınıza ilişkin başvurularınızı hızlı ve güvenli bir şekilde iletebileceksiniz. İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki beş yılı aşan dava dosyaları ile üç yılı aşan soruşturma dosyalarınız hakkında, yapay zeka destekli sesli asistanımız veya uzman temsilcilerimiz aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz."

İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde kullanılacak.İlk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde kullanılacak.

Bakan Gürlek, adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran ve yargı süreçlerinin etkinliğini artıran uygulamaları kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak şöyle dedi:

"Başvurularınız Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına ulaştırılacak, gerekli hallerde ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirilerek sürece ilişkin bilgilendirmeler SMS yoluyla tarafınıza iletilecektir."

5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru yapılabilecek.5 yılı aşan davalar ve 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru yapılabilecek.

Alo Adalet 135 nedir?
Uzun süren dava ve soruşturma dosyalarıyla ilgili vatandaşların başvuru yapmasını sağlayan yeni bir adli iletişim hizmetidir.
Alo Adalet 135 ne işe yarıyor?
Belirli süreyi aşan dava ve soruşturma dosyaları hakkında başvuruların hızlı ve güvenli şekilde iletilmesini sağlıyor. Başvurular yapay zeka destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla yapılabiliyor.
Hangi dosyalar için başvuru yapılabilir?
İlk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için başvuru yapılabilecek.
Alo Adalet 135 hangi illerde aktif?
Uygulama 1 Eylül 2026'da aktif hale geldi.
Pilot uygulama ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete başladı.
Başvurudan sonra ne olacak?
Başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına iletilecek; gerekli durumlarda ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilecek ve süreç hakkında SMS ile bilgi verilecek.
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