Yeni Parti'li Gördes Belediyesindeki maaş skandalı
Manisa'nın Gördes ilçesinde belediye personelinin maaşlarının 21 aylık süreçte 12 kez geciktirilerek ödenmesi üzerine yapılan ön inceleme tamamlandı. 4483 sayılı Kanun kapsamında Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verilirken, idari ve adli süreç Gördes Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde resmen başlatıldı.
Yeni Parti'li Gördes Belediyesinde personel maaşlarının gecikmesine ilişkin yürütülen idari incelemede yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlandığı belirtilen ön inceleme raporunda, maaş ödemelerindeki gecikmelere ilişkin çeşitli tespitlere yer verilirken Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.
21 AYIN 12'SİNDE MAAŞ ÖDEMELERİ GECİKTİ
Ön inceleme raporunda, belediye çalışanlarının maaş ödemelerinin incelenen 21 aylık dönemin 12'sinde ayın 15'inden sonraya kaldığı belirtildi.
Rapora göre bazı aylarda maaş ödemelerindeki gecikme yaklaşık bir haftayı buldu.
RAPORDA İMZA SÜRECİ VE VADELİ HESAPLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
İncelemede maaş ödemelerine ilişkin evrak ve hesap hareketlerinin de değerlendirildiği belirtildi.
Raporda, ilgili birimler tarafından hazırlanan bazı maaş ödeme evraklarının imza sürecinde gecikmeler yaşandığı yönünde tespite yer verildi.
Ayrıca belediyenin vadesiz hesaplarındaki bakiyenin personel ödemeleri için yetersiz kaldığı bazı dönemlerde, kullanılabilecek belediye kaynaklarının vadeli mevduat hesaplarında bulunduğu kaydedildi.
BÜKE HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ
İnceleme sürecinin ardından Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildiği belirtildi.
Kararın ardından dosyanın adli soruşturma işlemleri için Gördes Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği bildirildi.
Soruşturma izni verilmesi, Büke hakkında yöneltilen iddiaların kesinleştiği veya suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor. Adli sürecin savcılık tarafından yürütülecek soruşturmayla devam etmesi bekleniyor.