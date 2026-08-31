Türkiye Plastik Atık Çalıştayı başladı: 2053 Türkiye Plastik Vizyonu için ortak çözüm masası kuruldu
Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılışla İstanbul'da başladı. COP31'e giden süreçte düzenlenen çalıştayda plastik kirliliğinin azaltılması, döngüsel ekonomi ve 2053 Türkiye Plastik Vizyonu için politika önerileri hazırlanacak.
Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılış programında, plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi için ortak çözüm arayışı ele alındı.
COP31'e giden süreçte gerçekleştirilen çalıştayda plastiklerin tüm yaşam döngüsünün değerlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar sonucunda atığı azaltan, kirliliği önleyen ve 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sağlayacak politika önerilerinin oluşturulması amaçlanıyor.
17 BAKANLIK ÇALIŞTAYDA BULUŞUYOR
Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, kamu kurumlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden özel sektöre uzanan geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor.
Çalıştaya 17 bakanlık ile bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşu katılıyor.
Valilikler, yerel yönetimler ve üniversitelerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili TOBB sektör meclisleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve meslek kuruluşları da çalıştayda yer alıyor.
Sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, finans kuruluşları ve alan uzmanlarının da katılımıyla plastik döngüsünün ortak akıl ve çok paydaşlı iş birliği anlayışıyla ele alınması planlanıyor.
BAKAN YARDIMCILARI VE VALİLER AYRI OTURUMLARDA BULUŞACAK
Çalıştay kapsamında iki üst düzey değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Programda Bakan Yardımcıları Oturumu ile Valiler Oturumu yer alacak.
Bu oturumlarla birlikte farklı kurumların plastik kirliliği ve atık yönetimine ilişkin görev ve sorumluluklarının değerlendirilmesi hedefleniyor.
AÇILIŞA YAKLAŞIK 600 KİŞİ KATILDI
Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nın açılış oturumu yaklaşık 600 kişilik üst düzey katılımla gerçekleştirildi.
Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katılımcılara hitap etti.
Çalıştayda yürütülecek değerlendirmelerin, plastik atıkların azaltılması ve kirliliğin önlenmesinin yanı sıra 2053 Türkiye Plastik Vizyonu için hazırlanacak politika önerilerine katkı sağlaması hedefleniyor.