Türkiye Plastik Atık Çalıştayı başladı: 2053 Türkiye Plastik Vizyonu için ortak çözüm masası kuruldu

COP31'e giden süreçte gerçekleştirilen çalıştayda plastiklerin tüm yaşam döngüsünün değerlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar sonucunda atığı azaltan, kirliliği önleyen ve 2053 Türkiye Plastik Vizyonu'na katkı sağlayacak politika önerilerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı İstanbul'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı açılış programında, plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi için ortak çözüm arayışı ele alındı.

Çalıştaya 17 bakanlık ile bu bakanlıkların plastik döngüsünün farklı aşamalarında görev ve sorumluluk üstlenen yaklaşık 50 genel müdürlüğü, başkanlığı ve bağlı kuruluşu katılıyor.

Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda, 2053 Türkiye Plastik Vizyonu için politika önerileri ele alınacak.

Valilikler, yerel yönetimler ve üniversitelerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ilgili TOBB sektör meclisleri, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve meslek kuruluşları da çalıştayda yer alıyor.

Sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, finans kuruluşları ve alan uzmanlarının da katılımıyla plastik döngüsünün ortak akıl ve çok paydaşlı iş birliği anlayışıyla ele alınması planlanıyor.