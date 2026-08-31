TSK ve Suriye ordusundan Fırat'ta ortak proje: İki yakayı birleştiren yüzer köprünün inşaatı tamamlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun iş birliğiyle Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprü tamamlandı. Sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine yapılan proje Deyrizor'daki ulaşım yükünü hafifletecek. Köprü, iki ordunun iş birliğiyle gerçekleştirilen ikinci proje oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusunun Fırat Nehri üzerindeki ortak köprü projesi tamamlandı. İki yakayı birbirine bağlayan yüzer köprü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlandı.
Köprü, bölgede yaşanan sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edildi. Projenin Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmesi amaçlanıyor.
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, tamamlanan köprünün TSK ile Suriye ordusunun iş birliğiyle gerçekleştirilen ikinci köprü projesi olduğunu bildirdi.
FIRAT'IN İKİ YAKASINI BİRLEŞTİRDİ
Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda yüzer köprünün sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edildiğini belirtti.
Büyükelçi Yılmaz, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak çalışmasına ilişkin, "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri, barışta da geleceği birlikte inşa ediyor." ifadesini kullandı.
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da köprüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ebu Kasra, projenin Deyrizor'daki halkın ulaşım yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.
SURİYE SAVUNMA BAKANI KASRA'DAN YAŞAR GÜLER'E TEŞEKKÜR
Ebu Kasra, Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliğine ilişkin mesajında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür etti.
Suriye Savunma Bakanı, "Ülkelerimiz arasındaki güven ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki yoğun çabalarından dolayı kardeşim Türkiye Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'e en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra daha önce de ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularını ele alan görüşmeler gerçekleştirmişti. İki bakan son olarak 1 Ağustos'ta telefon görüşmesi yapmıştı.
KÖPRÜ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILMIŞTI
Suriye Savunma Bakanlığı Mühendislik Dairesi, daha önce Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde Deyrizor yakınlarındaki El-Mayadin'de geçici askeri yüzer köprü kurulacağını açıklamıştı.
Fırat Nehri'nin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmada köprü sistemleri kamyonlarla bölgeye taşınmıştı. Projenin, bölgedeki altyapı hasarı giderilene kadar geçici çözüm sağlaması hedeflenmişti.