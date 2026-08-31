TSK ve Suriye ordusundan Fırat'ta ortak proje: İki yakayı birleştiren yüzer köprünün inşaatı tamamlandı

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, tamamlanan köprünün TSK ile Suriye ordusunun iş birliğiyle gerçekleştirilen ikinci köprü projesi olduğunu bildirdi.

TSK ile Suriye ordusunun ortak çalışmasıyla Fırat Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan yüzer köprü tamamlandı. (Fotoğraflar: AA)

FIRAT'IN İKİ YAKASINI BİRLEŞTİRDİ

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda yüzer köprünün sel felaketinde yıkılan eski köprünün yerine inşa edildiğini belirtti.

Büyükelçi Yılmaz, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin ortak çalışmasına ilişkin, "Türk ve Suriye silahlı kuvvetleri, barışta da geleceği birlikte inşa ediyor." ifadesini kullandı.