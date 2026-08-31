Üniversitelerde yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu bazı akademik birimler kapatıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla üniversitelerin akademik yapılanmasında değişikliğe gidildi. İki üniversitede yeni fakülte ve enstitü kurulurken dört akademik birim kapatıldı. Batman, Gebze Teknik ve Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversitelerinde bazı birimlerin isimleri değiştirildi.
Üniversitelerin akademik yapılanmasında yeni düzenlemeye gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı üniversitelerde fakülte ve enstitüler kuruldu, bazı akademik birimler ise kapatıldı.
Düzenleme kapsamında iki üniversitede yeni akademik birim oluşturuldu. Dört akademik birimin faaliyetlerine son verilirken Batman, Gebze Teknik ve Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversitelerindeki bazı fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YENİ FAKÜLTE
Kararla Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin akademik yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Üniversite bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.
Aynı üniversitedeki Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ise kapatıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesindeki Uygulamalı Bilimler Fakültesinin de kapatılmasıyla kararda faaliyetlerine son verilen akademik birimlerin sayısı dörde ulaştı.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜNÜN YENİ ADI YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ
Yeni düzenleme üç üniversitedeki akademik birimlerin isimlerini de değiştirdi. Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsünün adı Yapay Zeka Enstitüsü olarak yeniden belirlendi.
Batman Üniversitesindeki İslami İlimler Fakültesinin yeni adı İlahiyat Fakültesi oldu.
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİNDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde bulunan Uygulamalı Bilimler Fakültesinin adı da İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.
Böylece Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında üniversitelerin akademik teşkilatlarında yeni birimlerin kurulması, mevcut bazı birimlerin kapatılması ve isim değişiklikleri gerçekleştirildi.