Üniversitelerde yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu bazı akademik birimler kapatıldı

Üniversitelerin akademik yapılanmasında yeni düzenlemeye gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı üniversitelerde fakülte ve enstitüler kuruldu, bazı akademik birimler ise kapatıldı.

Düzenleme kapsamında iki üniversitede yeni akademik birim oluşturuldu. Dört akademik birimin faaliyetlerine son verilirken Batman, Gebze Teknik ve Sakarya Uygulamalı Bilimler üniversitelerindeki bazı fakülte ve enstitülerin isimleri değiştirildi.