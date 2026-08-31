İran sınırında uyuşturucu operasyonu: Tırdaki piknik tüpünden 5 kilo metamfetamin çıktı
İran üzerinden Türkiye topraklarına giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen tırda yapılan X-Ray taraması zehir tacirlerinin planını bozdu. Şüphe üzerine arama hangarına çekilen tırın dorsesindeki piknik tüpünün içine gizlenmiş 5 kilo 202 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılık olayla ilgili uyuşturucu madde ticareti suçundan geniş çaplı soruşturma başlattı. İran uyruklu sürücü gözaltına alınırken araca ve dijital materyallere el konuldu.
Zehir tacirleri akılalmaz yöntemlerle sınırları aşmayı denese de güvenlik güçlerinin dikkati karanlık planları bozmaya devam ediyor. İran üzerinden Türkiye topraklarına girmeye çalışan tırın dorsesindeki piknik tüpü, gençleri zehirlemek için hazırlanan tuzağı ortaya çıkardı.
X RAY TARAMASI ZEHİR ZULASINI ELE VERDİ
İran sınırından 28 Ağustos'ta Türkiye tarafına geçmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen tır, gümrük muhafaza ekiplerinin radarına takıldı.
İran uyruklu Jafar Jalilibigjavani idaresindeki araç, yasal yük olarak keçi derisi taşıdığı beyanıyla X-Ray tarama cihazına sevk edildi.
Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk saptanması üzerine tır, personeller refakatinde arama hangarına çekildi.
PİKNİK TÜPÜNDEN 'MET' ÇIKTI
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında araç sürücüsünün huzurunda detaylı arama gerçekleştirildi.
92AM438 plakalı dorsenin dolabında bulunan büyük piknik tüpü ekiplerin dikkatini çekti.
Tüpün iç kısmına zulalanmış şeffaf poşetler tespit edildi.
Alınan numunenin test kitiyle incelenmesi neticesinde pozitif uyarı alındı.
Yapılan tartım neticesinde tüpün içine gizlenmiş maddenin 5 kilo 202 gram ağırlığında metamfetamin olduğu belirlendi.
İRANLI ŞOFÖR GÖZALTINDA
Olayın ardından Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Ağustos'ta uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İran uyruklu sürücü Jafar Jalilibigjavani'nin ifade işlemleri tamamlanarak gözaltına alındı.
DİDİK DİDİK
Ele geçirilen 5 kilo 202 gram metamfetamine ve uyuşturucu sevkiyatında kullanılan tıra el konuldu.
Şüpheli İranlı sürücüden kan ve idrar örnekleri alınırken, dijital materyaller incelemeye tabi tutuldu.
Uyuşturucu maddeden alınan numuneler Kriminal Laboratuvarına gönderildi. Geri kalan miktar Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce muhafaza altına alındı.
Doğubayazıt İlçe Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, uyuşturucu paketleri ile tüp üzerinde parmak izi çalışması başlattı.
Tıra KEMTV düzenlenirken, yasal yükün gümrük işlemlerinin devam etmesi kararlaştırıldı.
Olaya ait kamera ve fotoğraf görüntüleri dosyaya eklendi.
Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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