İran sınırında uyuşturucu operasyonu: Tırdaki piknik tüpünden 5 kilo metamfetamin çıktı

Zehir tacirleri akılalmaz yöntemlerle sınırları aşmayı denese de güvenlik güçlerinin dikkati karanlık planları bozmaya devam ediyor. İran üzerinden Türkiye topraklarına girmeye çalışan tırın dorsesindeki piknik tüpü, gençleri zehirlemek için hazırlanan tuzağı ortaya çıkardı.