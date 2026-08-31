Okula uyum nasıl kolaylaştırılır? Anne babalara uzmanından öneriler

"Yemek yedin mi?" , "Ağladın mı?" , "Öğretmenin sana kızdı mı?" gibi art arda sorular yerine "Bugün nasıldı?" veya "Bugün seni gülümseten bir şey oldu mu?" gibi açık uçlu sorular tercih edilebilir.

Çocuğun özel ihtiyaçları, alışkanlıkları, hassasiyetleri ve onu rahatlatan şeyler öğretmenle paylaşılabilir. Ancak çocuğun yanında öğretmen hakkında kaygılı konuşmalardan kaçınılmalıdır.

Kısa bir sarılma, öpücük veya özel bir el sallama gibi küçük bir ritüel çocuğa güven verebilir.

Aşırı övgü de gerçekçi değildir. "Okulda hayatının en güzel günlerini yaşayacaksın" demek yerine "Yeni şeyler öğreneceğin, oyun oynayacağın ve yeni arkadaşlar tanıyacağın bir yer olacak" demek daha sağlıklıdır.

Uyum bir süreçtir.

UYUM NASIL OLUR?

Okula uyum; çocuğun ağlamaması, hiç annesini özlememesi veya ilk günden her şeyi kendi başına yapması değildir. Asıl uyum, çocuğun zamanla şunu öğrenmesidir: "Annem ve babam yanımda olmasa da güvendeyim." "Zorlandığımda yardım isteyebilirim." "Yeni insanlarla tanışabilirim. "Bilmediğim şeyleri öğrenebilirim." "Burası benim için de güvenli bir yer olabilir."

RUTİN NEDEN ÖNEMLİ?

Rutin çocuğa:

Güven ve öngörülebilirlik sağlar.

Geçişleri kolaylaştırır.

Bağımsızlık becerilerini destekler.

Sabah yaşanan telaşı azaltır.

Uyku düzeninin oluşmasına yardımcı olur.

Çocuğun gün içerisindeki beklentilerini anlamasını kolaylaştırır.

"Ben bunu yapabilirim" duygusunu güçlendirir.

RUTİN BASKI ARACI OLMASIN

Şule Erk, rutinin bir baskı aracına dönüştürülmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Yat artık, yarın okul var!", "Çabuk hazırlan, geç kalacağız!", "Böyle devam edersen okula alışamazsın." gibi cümleler çocuğun zihninde okulu stresle eşleştirebilir. Bunun yerine ebeveynin sakin, net ve kararlı olması gerekir. "Şimdi pijamalarımızı giyiyoruz. Bir hikâye okuyacağız, sonra uyku zamanı." Basit görünen bu cümle bile çocuğa sıradaki adımı gösterir.

Oryantasyon, çocuğun yeni ortama duygusal olarak hazırlanmasını da kapsar. Çocuk okulu tanıyabilir ama yine de ayrılık konusunda zorlanabilir.

BUNLARA DİKKAT

Çocukları okula hazırlarken kullanılan bazı cümleler farkında olmadan okul kaygısını artırabilir. "Okulda ağlarsan öğretmenin kızar." "Okulda uslu dur."Öğretmenini üzme." "Artık büyüdün, ağlamak yok." "Bak, arkadaşların ağlamıyor." "Yaramazlık yaparsan öğretmenin sana kızar." Bu cümlelerin yerine çocuğun becerisine ve güven duygusuna odaklanan ifadeler kullanılmalı:

"Yeni bir yere alışman zaman alabilir." "Bir şeyi merak edersen öğretmenine sorabilirsin." "Zorlandığında yardım isteyebilirsin.""Ben sana güveniyorum." Çocuk için en güçlü mesaj, "Hiç zorlanmayacaksın" değil; "Zorlansan da bununla başa çıkabilirsin" mesajıdır.