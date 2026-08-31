"CAMI KIRIP İNSANLARI KURTARDIK"

Suya atladıktan sonra diğer yolcuların yardımına koştuklarını anlatan Özpolat, denizde bir aile ve çocukların bulunduğunu söyledi.

Özpolat, "Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" ifadelerini kullandı.

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