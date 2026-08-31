Girne'deki kazadan kurtulan Deniz Özpolat geminin nasıl battığını anlattı: "Üzerimize kapıları kapattılar ve çıkamadık"
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 kişiyle hareket eden yolcu gemisinin alabora olduğu kazadan kurtulan Deniz Özpolat, denizdeki bir çocuğun da aralarında bulunduğu yolcuların yardımına koştu. Özpolat, batan gemide yaşanan ihmali, "Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı, herhangi bir sorun yok dedi. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimize kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar." sözleriyle anlattı.
Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olduğu kazadan kurtulan Deniz Özpolat, denizdeki bir çocuğun kurtarılmasına yardım etti. Özpolat, gemide ve denizde yaşananları anlattı.
"Üzerimizi kapıları kapattılar"
GEMİDE 267 KİŞİ BULUNUYORDU
30 Ağustos 2026'da öğleden sonra Girne'den hareket eden gemide mürettebat dahil 267 kişi bulunuyordu.
Kazanın duyulmasının ardından çok sayıda yolcu yakını limana akın etti. Yakınlarının durumuyla ilgili bilgi almak için limana girmeye çalışanlarla görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
"İNSANLAR ZATEN İZDİHAM YAPTI"
Deniz Özpolat, geminin ilk anlarda dalgaların içinde ilerlediğini, daha sonra içeride su gördüklerini söyledi.
Özpolat, "Gemi ilk başta dalgaların içinde sekerek gidiyordu. İçeriden sular fışkırdı. Koltuk patlayınca biz sahil güvenliği arayın dedik. Bir kişi çıktı, herhangi bir sorun yok dedi. Çıkış kapısına ilerledik. İnsanlar zaten izdiham yaptı. Can yeleklerini bulamadık. Üzerimize kapıları kapattılar ve çıkamadık. Sonradan açtılar. Suya atladık. Gemi sonradan batmaya başladı, önce yan yattı" dedi.
"CAMI KIRIP İNSANLARI KURTARDIK"
Suya atladıktan sonra diğer yolcuların yardımına koştuklarını anlatan Özpolat, denizde bir aile ve çocukların bulunduğunu söyledi.
Özpolat, "Camı kırıp insanları kurtardık. Açıkta bir aile vardı, çocuklar vardı. Onları kurtardık. Botlara aldık. Yaşı çok küçük bir bebek vardı" ifadelerini kullandı.