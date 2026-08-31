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Feribot faciası sonrası Mersin-Girne arasındaki tüm seferler iptal edildi

KKTC açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne hattındaki Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

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Feribot faciası sonrası Mersin-Girne arasındaki tüm seferler iptal edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

Feribot faciası sonrası Mersin-Girne arasındaki tüm seferler iptal edildi-2

Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.

YOLCULAR LİMANDAN AYRILDI

Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Feribot faciası sonrası Mersin-Girne arasındaki tüm seferler iptal edildi-3

TAŞUCU LİMANI'NDA TEYAKKUZ

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

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