Meta ve TikTok çocukları nasıl etkiliyor?

Algoritmik bağımlılık: Kısa videolar ve sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliği, beyinde anlık dopamin salgılanmasına yol açar. Çocukların henüz gelişmekte olan prefrontal korteksi (irade ve karar alma merkezi) bu döngüye karşı koyamaz.

Meta, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarının çocuklar üzerindeki en büyük tehlikesi, beynin ödül mekanizmasını manipüle ederek bağımlılık yaratması ve buna bağlı olarak gelişen ruh sağlığı krizidir.

Gereksiz kıyas ve beden algısını bozuyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

AHLAKIN YERİNE ALGORİTMA MI?

Daha da derine inelim. Bir çocuğun değerlerini eskiden aile, okul, arkadaş çevresi, mahalle, kitaplar ve kültür birlikte şekillendiriyordu. Şimdi bunlara bir aktör daha eklendi: Algoritma. Ama algoritmanın amacı iyi insan yetiştirmek değil. Onun görevi, kullanıcıyı platformda tutacak içeriği bulmak.

Dolayısıyla bir içerik daha fazla öfke, merak, korku veya heyecan yaratıyorsa daha fazla etkileşim üretmesi mümkün. Burada kritik soru şu: Bir toplumun değerlerini belirleyen mekanizmalardan biri, ticari başarıyı ahlaki gelişimin önüne koyarsa ne olur?

Çocuğu internetten tamamen uzaklaştırmak mümkün değil. Mesele telefonu yasaklamak da değil.

Çocuk ile algoritma arasındaki güç farkını görmek. Çünkü tarihte ilk kez bir çocuğun karşısında yalnızca bir ekran yok. Onu tanımaya çalışan, davranışını tahmin eden ve onu daha uzun süre ekranda tutmak için optimize edilen bir sistem var.

Çocuk internete giriyor. Algoritma onu tanıyor. Ne kadar kalacağını, neye tepki vereceğini ve bir sonraki neyi görmek isteyeceğini hesaplıyor. Dünyanın dört bir yanında yasalar bu sistemi sınırlamaya çalışırken asıl soru büyüyor: Masaldaki kavalın yerini akıllı telefonlar, sinsi melodilerin yerini ise sonsuz kaydırma algoritmaları mı aldı?

Eskiden çocuk internette bir şey arardı. Şimdi internet çocuğa bir şey gösteriyor. Aradaki fark küçük görünse de aslında dijital dünyanın en büyük dönüşümlerinden biri burada. Çünkü yeni nesil platformlar yalnızca içerik sunmuyor. Kullanıcının davranışını öğreniyor. Ne kadar baktığını, neyi geçtiğini, hangi videoda durduğunu, hangi içeriğe tekrar döndüğünü ve hangi başlıkta daha uzun kaldığını ölçüyor. Sonra da bir sonraki içeriği seçiyor.