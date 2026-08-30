Başkan Erdoğan imzaladı: Kamu kurumlarına yeni atamalar Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamu kurumlarına yönelik yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. BTK ve DHMİ'de üst düzey görevlendirmeler yapılırken, Başkan Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanlığına vekalet edeceği bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Koçyiğit atandı.
RESMİ GAZETE'DE ATAMA TRAFİĞİ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.
KIRGIZİSTAN ZİYARETİ ÖNCESİ VEKALET
Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgız Cumhuriyeti'ne ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekâlet etmesine dair tezkere Resmî Gazete'de yayımlandı.
Resmî Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.