İşçiye maaş yok, para vadeli hesapta! CHP'li Gördes Belediyesindeki maaş skandalı: Belediye Başkanı İbrahim Büke'ye soruşturma izni

CHP'li Gördes Belediyesinde personel maaşlarının gecikmesine ilişkin yürütülen idari incelemede yeni bir aşamaya geçildi. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince hazırlandığı belirtilen ön inceleme raporunda, maaş ödemelerindeki gecikmelere ilişkin çeşitli tespitlere yer verilirken Belediye Başkanı İbrahim Büke hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi. 21 AYIN 12'SİNDE MAAŞ ÖDEMELERİ GECİKTİ Ön inceleme raporunda, belediye çalışanlarının maaş ödemelerinin incelenen 21 aylık dönemin 12'sinde ayın 15'inden sonraya kaldığı belirtildi. Rapora göre bazı aylarda maaş ödemelerindeki gecikme yaklaşık bir haftayı buldu.

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke. RAPORDA İMZA SÜRECİ VE VADELİ HESAPLARA DİKKAT ÇEKİLDİ İncelemede maaş ödemelerine ilişkin evrak ve hesap hareketlerinin de değerlendirildiği belirtildi. Raporda, ilgili birimler tarafından hazırlanan bazı maaş ödeme evraklarının imza sürecinde gecikmeler yaşandığı yönünde tespite yer verildi. Ayrıca belediyenin vadesiz hesaplarındaki bakiyenin personel ödemeleri için yetersiz kaldığı bazı dönemlerde, kullanılabilecek belediye kaynaklarının vadeli mevduat hesaplarında bulunduğu kaydedildi.