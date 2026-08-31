Milyonlarca çalışanı ilgilendiren, daha verimli çalışmaya yönelik verilen mola hakkı sessiz sedasız yeniden düzenlendi.

Kısa bir süre önce verilen yargı kararı doğrultusunda 11 saati aşan çalışmalarda çalışanlara bundan böyle 1 saat değil, en az 1,5 saat, 13 saati aşarsa 2 saat mola hakkı verilecek. Çalışanlara mola hakkı rehberi İş'in doğrusu'nda...

Mola hakkı nedir? Neden önemlidir?

Mola, çalışanları yorgunluk kaynaklı iş kazalarından koruma, bedensel ve ruhsal sağlamlıklarına katkıda bulunma, iş tatmini ve iş veriminin artırılması ve çalışanların sosyal yaşama katılması amacıyla mesai saatlerine verilen kısa aralardır.

image İşçinin mola hakkı ne kadar süredir?

Mola süreleri bir iş yerinde 4 saate kadar kısa süreli çalışanlar için 15 dakika, 4-7,5 saat arası 30 dakika, 7,5-11 saat arası 1 saattir. İş Kanunu'na göre çalışma süresi en fazla 11 saattir. Ancak bu sürenin üzerinde mesai çalışması yapıldığı belirlendi.

Yargıtaydan gelen kararla mola süreleri yeniden düzenlendi. Bundan böyle 11-13 saat arasında çalışanlar için 1,5 saat, 13-14 saat çalışanlara da 2 saat mola hakkı verilecek.