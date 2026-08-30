MEB’den öğrencilere Türk dünyası yolculuğu: 15 rota belirlendi

"Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" adlı eserler, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ücretsiz dağıtılan ders kitaplarıyla öğrencilerle buluşacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için Türk dünyasının tarihî, kültürel ve coğrafi zenginliklerini anlatan iki yeni materyal hazırladı.

Tekin, hazırlanan eserlerin, öğrencilerin zihin dünyasında yeni ufuklar açması, Türk dünyası ortaklık bilincini diri tutması ve 'köklü geçmişten ortak geleceğe' uzanan bu kutlu yürüyüşe ışık tutması temennisinde bulundu.

Kitapların takdim yazısını kaleme alan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez. Kırgız bozkırında yankılanan bir kopuz sesiyle Anadolu'daki bir türkü, Özbek pilavının sıcaklığıyla soframızdaki bereket, Orhun Anıtları'ndaki kutlu öğüt ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki kararlılık, aynı kökten ve aynı ruhtan besleniyor" dedi.

15 rota belirlendi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

TÜRK DÜNYASINA YOLCULUK

Türk dünyasının tarihî, kültürel ve coğrafi zenginliği temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturulacak. Hikâye temelli anlatımıyla öne çıkan "Hakan ve Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu", Türk dünyasının tarihî, kültürel ve coğrafi zenginliğini temel eğitim kademesindeki öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir anlatımla çocuklarla buluşturacak.

Hikâye temelli yapısıyla dikkat çeken eser, basılı kitabın yanı sıra animasyon ve oyun gibi dijital içeriklerle desteklenen bütüncül bir öğrenme deneyimi sunacak. Eserde Hakan ve Bilge; Türk dünyasının farklı ülkelerini ziyaret ederek tarihî şehirleri, önemli şahsiyetleri, mimari eserleri, geleneksel yaşam biçimlerini, ortak kültürel değerleri ve doğal güzellikleri yakından tanıyacak.