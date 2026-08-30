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İstanbul’da 30 Ağustos elektrik kesintisi: Hangi ilçeler listede?

İstanbul’da 30 Ağustos 2026 Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Uygulanacak kesintiler kapsamında bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek. İşte ilçe ilçe kesinti detayları.

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İstanbul’da 30 Ağustos elektrik kesintisi: Hangi ilçeler listede?

30 Ağustos 2026 Pazar günü ise elektrik kesintileri belirli mahalle ve sokakları etkileyecek. Kesintilerin bazıları gece saatlerinde başlayıp sabah 08.00'e kadar sürerken, bazı bölgelerde elektrikler 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için kesinti saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar belli oldu.Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar belli oldu.

30 AĞUSTOS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
Semizkumlar Mah: Altaş, Ayçiçek, Başkumandan Mustafa Kemal, Gülçiçek, Narçiçek, Tekin Sokaklar ve civarı. (10:00 - 14:00)

Çeltik Mah: Sahilboyu Sokak ve civarı. (10:00 - 14:00)
Sarıyer
Yeniköy Mah: Kalender Sokak ve civarı. (10:00 - 12:00)
Çatalca
Çakıl Mah: Benzinlik Arkası, Berrak Çıkmazı, Beşevler, Elbasan, Emrah Çıkmazı, Emiroğlu Çıkmazı, Esendal Çıkmazı, Gülşen, On Evler, Çatalca Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Beyoğlu
Hacıahmet Mah: Kurtuluş Deresi Sokak ve civarı. (00:00 - 08:00)

İstiklal Mah: Mahalle geneli ve civarı. (00:00 - 08:00)
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