İstanbul’da 30 Ağustos elektrik kesintisi: Hangi ilçeler listede?

30 Ağustos 2026 Pazar günü ise elektrik kesintileri belirli mahalle ve sokakları etkileyecek. Kesintilerin bazıları gece saatlerinde başlayıp sabah 08.00'e kadar sürerken, bazı bölgelerde elektrikler 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için kesinti saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.