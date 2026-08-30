İstanbul’da 30 Ağustos elektrik kesintisi: Hangi ilçeler listede?
İstanbul’da 30 Ağustos 2026 Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Uygulanacak kesintiler kapsamında bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek. İşte ilçe ilçe kesinti detayları.
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30 Ağustos 2026 Pazar günü ise elektrik kesintileri belirli mahalle ve sokakları etkileyecek. Kesintilerin bazıları gece saatlerinde başlayıp sabah 08.00'e kadar sürerken, bazı bölgelerde elektrikler 09.00-17.00 saatleri arasında kesilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için kesinti saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.
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