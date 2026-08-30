Diyarbakır’da terör posteri asan 4 provokatör yakalandı
Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon oluşturmaya çalışan 4 şüpheli emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, olayın il geneline yayılmayan münferit hadise olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan yasa dışı eylemlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanırken, halkın huzurunu bozmaya yönelik her türlü girişime hukuk çerçevesinde kararlı şekilde müdahale edileceği duyuruldu.
Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük terör propagandası hızlı müdahaleyle bozuldu.
Diyarbakır Valiliği, kentte bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının fotoğraflarının asılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
"MÜNFERİT HADİSE"
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımlara istinaden kamuoyunu bilgilendirmenin zaruri görüldüğü aktarıldı.
Diyarbakır'da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği belirtilen Valilik açıklamasında, "Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.
MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmaya yönelik yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Valilik, "Halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir." ifadelerini kullandı.