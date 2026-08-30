Diyarbakır’da terör posteri asan 4 provokatör yakalandı

"MÜNFERİT HADİSE"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında yer alan paylaşımlara istinaden kamuoyunu bilgilendirmenin zaruri görüldüğü aktarıldı.

Diyarbakır'da başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suçluyla mücadelenin kararlı şekilde devam ettiği belirtilen Valilik açıklamasında, "Birkaç ara sokağa terör örgütü mensuplarının posterlerinin asılması münferit bir hadise olup, il geneline yaygınlaşmış bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bazı ara sokaklarda birkaç yere terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığının belirlenmesi üzerine, emniyet birimlerimizce gerekli çalışma yapılarak bu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen 4 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Diyarbakır’da terör örgütü mensuplarının posterlerini sokaklara asarak provokasyon girişiminde bulunan 4 provokatör, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Terörsüz Türkiye sürecini sekteye uğratmaya yönelik yasa dışı eylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayan Valilik, "Halkımızın huzuruna ve milletimizin kardeşliğine yönelen her türlü girişime karşı hukuk çerçevesinde, kararlı bir şekilde müdahale edilecektir." ifadelerini kullandı.