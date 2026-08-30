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SOLOTÜRK pilotları 30 Ağustos coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününde vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. İmza gününde vatandaşlarla buluşan SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Murat Bakıcı, 30 Ağustos coşkusunu saat 18.00'de Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek gösteriyle taçlandıracaklarını belirtti.

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SOLOTÜRK pilotları 30 Ağustos coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Söyleşide vatandaşlar ve havacılığa ilgi duyan çocuklar SOLOTÜRK pilotlarıyla bir araya geldi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Söyleşide vatandaşlar ve havacılığa ilgi duyan çocuklar SOLOTÜRK pilotlarıyla bir araya geldi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

ÇOCUKLAR VE VATANDAŞLAR SOLOTÜRK PİLOTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Bakırköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen programda SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlar ve havacılığa ilgi duyan çocuklarla buluştu.

Gazetecilere açıklamada bulunan SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Murat Bakıcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

SOLOTÜRK gösterisi akşam 18.00'da Yenikapı Meydanı'ndaSOLOTÜRK gösterisi akşam 18.00'da Yenikapı Meydanı'nda

Vatandaşlara etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu Yenikapı Meydanı'nda 18.00'deki gösterimizle taçlandıracağız. Bu coşkumuzu paylaşmaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bakıcı, gençlerin havacılığa gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Öncelikle her Türk ailesinde olduğu gibi, her Türk asker doğar. Zaten buradaki bütün gençlerimize baktığınız zaman geleceğimizin teminatları. Onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda rol model olduğumuz için ekibimiz adına hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Küçük kızıyla etkinliğe katılan Hüseyin Kaya, kızının SOLOTÜRK'e büyük ilgi duyduğundan bahsetti.Küçük kızıyla etkinliğe katılan Hüseyin Kaya, kızının SOLOTÜRK'e büyük ilgi duyduğundan bahsetti.

"İNŞALLAH İLK KADIN SOLOTÜRK PİLOTU KIZIM OLUR"

Etkinliğe küçük kızıyla katılan Hüseyin Kaya, kızının SOLOTÜRK'e büyük ilgi duyduğunu anlattı.

Kızının pilotlarla buluşabilmek için sabah erken saatlerde uyandığını belirten Kaya, "Çok seviyor kızım SOLOTÜRK'ü. Sabah 07.00'de kalktı bugün, Murat abisiyle Erhan abisini görsün diye. Gelecekte inşallah pilot olmak istiyor hatta SOLOTÜRK pilotu olmak istiyor. İnşallah ilk kadın SOLOTÜRK pilotu kızım olur. Temennimiz o yönde." diye konuştu.

SOLOTÜRK pilotları 30 Ağustos coşkusunu vatandaşlarla paylaştı-5

MİNİK HAVACILARDAN SOLOTÜRK'E BÜYÜK İLGİ

Etkinliğe kardeşi Deniz ile katılan Ege Tandan Kömür de pilot olmayı istediğini ve daha önce SOLOTÜRK pilotlarından Yarbay Bakıcı ile tanıştığını ve yeniden görüşebilmek için programa geldiğini anlattı.

Etkinlik sonunda SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların çizdiği resimleri, tişörtleri ve F-16 posterlerini imzaladı.Etkinlik sonunda SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların çizdiği resimleri, tişörtleri ve F-16 posterlerini imzaladı.

Kömür, "Kardeşim Deniz'in hayali SOLOTÜRK pilotu olmak. Yaptığım resmi pilotlara vereceğim. Ondan sonra da imzalattırıp eve gideceğiz." dedi.

Programın sonunda SOLOTÜRK ekibi, vatandaşların çizdiği resimleri, tişörtleri ve F-16 posterlerini imzaladı.

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