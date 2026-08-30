SOLOTÜRK pilotları 30 Ağustos coşkusunu vatandaşlarla paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

SOLOTÜRK gösterisi akşam 18.00'da Yenikapı Meydanı'nda

Vatandaşlara etkinliğe gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Bakıcı, "30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu Yenikapı Meydanı'nda 18.00'deki gösterimizle taçlandıracağız. Bu coşkumuzu paylaşmaya herkesi davet ediyoruz." dedi.

Bakıcı, gençlerin havacılığa gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Öncelikle her Türk ailesinde olduğu gibi, her Türk asker doğar. Zaten buradaki bütün gençlerimize baktığınız zaman geleceğimizin teminatları. Onlar da gelecekte gökyüzündeki bizlerin yerini almak istiyorlar. Bizler de bu konuda rol model olduğumuz için ekibimiz adına hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.