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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, "İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum." dedi.

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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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