Kayseri’de firari hükümlüye JASAT operasyonu: Kıskıvrak yakalandı
Kayseri’de, “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.P., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Kocasinan ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü A.P., jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 19 yıl 22 gün hapis cezası bulunan A.P.'nin Kocasinan ilçesinde olduğu belirlendi.
JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel