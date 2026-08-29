Başkan Erdoğan, torunlarıyla birlikte oyuncakçıda objektiflere yansıdı
Başkan Erdoğan, torunlarıyla birlikte bir oyuncakçı dükkanında görüntülendi. Başkan Erdoğan’ın torunlarıyla birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, torunlarıyla birlikte bir oyuncakçı dükkanında görüntülendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyla birlikte oyuncakçı dükkanında alışveriş yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Başkan Erdoğan'ın torunlarıyla oyuncakçıda geçirdiği anlar dikkat çekerken, görüntülerde yapılan alışverişten renkli kareler yer aldı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel