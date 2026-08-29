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Başkan Erdoğan, torunlarıyla birlikte oyuncakçıda objektiflere yansıdı

Başkan Erdoğan, torunlarıyla birlikte bir oyuncakçı dükkanında görüntülendi. Başkan Erdoğan’ın torunlarıyla birlikte geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

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Başkan Erdoğan, torunlarıyla birlikte oyuncakçıda objektiflere yansıdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, torunlarıyla birlikte bir oyuncakçı dükkanında görüntülendi.

Başkan Erdoğan torunları ile beraber oyuncakçıda görüntülendi. (Fotoğraflar: Sosyal medya)Başkan Erdoğan torunları ile beraber oyuncakçıda görüntülendi. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyla birlikte oyuncakçı dükkanında alışveriş yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Başkan Erdoğan'ın torunlarıyla oyuncakçıda geçirdiği anlar dikkat çekerken, görüntülerde yapılan alışverişten renkli kareler yer aldı.

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