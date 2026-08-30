İstanbul trafiğine "30 Ağustos" ayarı: Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile caddeye bağlı yan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.
Giriş Tarihi:
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı memlekette büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor.
İstanbul'da saat 07.00 itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.
VATAN CADDESİ KAPATILDI
Bu kapsamda; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde ve bulvar üzerindeki yan yollarla birlikte trafiğe kapatıldı.
Sürücülerin alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ni kullanabilecekleri belirtildi.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel