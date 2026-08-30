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İstanbul trafiğine "30 Ağustos" ayarı: Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Fatih Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile caddeye bağlı yan yollar, sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

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İstanbul trafiğine "30 Ağustos" ayarı: Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı memlekette büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor.

İstanbul'da saat 07.00 itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

İstanbul trafiğine "30 Ağustos" ayarı: Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar-2

VATAN CADDESİ KAPATILDI

Bu kapsamda; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde ve bulvar üzerindeki yan yollarla birlikte trafiğe kapatıldı.

İstanbul trafiğine "30 Ağustos" ayarı: Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar-3


Sürücülerin alternatif güzergah olarak Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi'ni kullanabilecekleri belirtildi.



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