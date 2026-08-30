İstanbul trafiğine "30 Ağustos" ayarı: Kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı memlekette büyük bir coşku ve gururla kutlanıyor.



İstanbul'da saat 07.00 itibarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.





VATAN CADDESİ KAPATILDI



Bu kapsamda; Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), her iki yönde ve bulvar üzerindeki yan yollarla birlikte trafiğe kapatıldı.