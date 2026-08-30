Kaşif Kozinoğlu dosyası raftan indi! Son notta kumpas izi: "Beni ve tüm ailemi hedef ettiler"
Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma dosyasına, Kozinoğlu'nun cezaevinde kaleme aldığı notlar da girdi. Yapılacak incelemenin olaydaki sır perdesini kaldırması bekleniyor.
MİT Dış Operasyonlar Asbaşkanı Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki karanlık ölümüne ilişkin Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının düğmeye basmasının ardından, en az 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı dev soruşturmada kritik bilgiler soruşturma dosyasında detaylı bir şekilde incelenmeye başladı.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu B-1 Koğuşu 4 No.lu odada hayatını kaybetmeden hemen önce kaleme aldığı ve mahkemeye sunmayı planladığı el yazılı notlar dava dosyasına girdi.
Notlarda, FETÖ'nün kumpas davalarından biri olan OdaTV davasında kendisinin bilinçli olarak kurban seçildiğini vurguladığı görüldü. Sanıkların hiçbirini tanımadığını ve 37 yıllık meslek hayatı boyunca tek bir gazeteciyle dahi irtibat kurmadığını belirten Kozinoğlu, defterine "MİT'ten seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunuyorum. Delil niteliği olmayan bir bilgisayar verisi üzerinde soyadımın geçmesi iddiaları ile doğrudan benim üzerime düzenlenmiş bir komplodur" yazmıştı.
Kozinoğlu'nun kendi el yazısıyla kaleme aldığı tarihî notlar yeniden incelenecek. Kozinoğlu'nun notlarında dile getirdiği "hedef gösterilme" ve "komplo" iddiaları ile cezaevinde yaşanan ihmaller zinciri ve zehirlenme şüpheleri bir bütün olarak değerlendirilecek.
'BANA KOMPLO KURDULAR'
Kozinoğlu dosyaya giren notlarında, Özbekistan'daki FETÖ okullarıyla veya Sabancı suikastı ile bir ilgisi bulunmadığını kesin bir dille reddederek, tutuklanma sürecinden önce devletin en üst kademelerinin bilgisi ve emri doğrultusunda Afganistan'da görevde olduğunu anlatıyor.
Özellikle MİT'ten ilişiği kesilen Mehmet Eymür tarafından medyaya hedef gösterildiğini ve fotoğraflarının basına sızdırıldığını kaydeden Kozinoğlu'nun "Birçok ülkede istihbaratçıların kimliğini deşifre edenlere ağır cezalar verilir. Bizde deşifre etmek, hatta onun fotoğraflarını çekmek! Ceza alıyorlar mı? Hayır. Hiç çekinmeden El Kaide örgütü bağlamında görevli olduğumu açık açık yazdılar. Beni ve tüm ailemi hedef ettiler. Ben devlet sevgisiyle çok sınandım. Ancak bu davada bana komplo kurmaya çalışanlar, onlar henüz sınanmadılar. Cezaevinde yatmak devlet göreviyse kabulümdür. Ancak komplo sahiplerinin iddialarıyla yargısız infaz edileceksem veya başkasının suçunu üstlenmeye zorlanacaksam bunu kabul etmem mümkün değildir" yazması dikkat çekti.