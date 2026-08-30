Kaşif Kozinoğlu dosyası raftan indi! Son notta kumpas izi: "Beni ve tüm ailemi hedef ettiler"

MİT Dış Operasyonlar Asbaşkanı Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki karanlık ölümüne ilişkin Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya karanlıkta kalmayacak" talimatıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının düğmeye basmasının ardından, en az 15 şüphelinin ifadeye çağrılacağı dev soruşturmada kritik bilgiler soruşturma dosyasında detaylı bir şekilde incelenmeye başladı.

Kaşif Kozinoğlu (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Notlarda, FETÖ'nün kumpas davalarından biri olan OdaTV davasında kendisinin bilinçli olarak kurban seçildiğini vurguladığı görüldü. Sanıkların hiçbirini tanımadığını ve 37 yıllık meslek hayatı boyunca tek bir gazeteciyle dahi irtibat kurmadığını belirten Kozinoğlu, defterine "MİT'ten seçilmiş bir günah keçisi olarak bu davada bulunuyorum. Delil niteliği olmayan bir bilgisayar verisi üzerinde soyadımın geçmesi iddiaları ile doğrudan benim üzerime düzenlenmiş bir komplodur" yazmıştı.

Kozinoğlu'nun kendi el yazısıyla kaleme aldığı tarihî notlar yeniden incelenecek. Kozinoğlu'nun notlarında dile getirdiği "hedef gösterilme" ve "komplo" iddiaları ile cezaevinde yaşanan ihmaller zinciri ve zehirlenme şüpheleri bir bütün olarak değerlendirilecek.