Ağustos ayında Erzincan ve Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu, dağ zirvelerini kış manzaralarını aratmayacak şekilde beyaza bürüdü, günlük yaşamı ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi.

Kars ve Erzincan'a ağustos ayında dolu yağdı. (Fotoğraflar İHA ve AA'dan alınmıştır.) ESENCE DAĞI'NIN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktalarından olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre rakımlı Esence Dağı'nda doluya dönüştü. Dolu sebebiyle bölgenin en yüksek rakımlı noktalarından olan dağın zirvesi ağustos ayında beyaza büründü.