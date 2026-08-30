Ağustos ayında kışı aratmayan günler: Erzincan ve Kars'ta şiddetli dolu yağışı
Erzincan ve Kars'ta ağustos ayında etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu ve şiddetli sağanak, yüksek kesimleri ve dağ zirvelerini kış manzaralarını aratmayacak şekilde beyaza bürüdü. Yağış günlük yaşamı, cadde ve sokaklardaki ulaşımı olumsuz etkilerken, tarım arazilerinde de maddi hasara neden oldu.
Ağustos ayında Erzincan ve Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu, dağ zirvelerini kış manzaralarını aratmayacak şekilde beyaza bürüdü, günlük yaşamı ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi.
ESENCE DAĞI'NIN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktalarından olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.
Sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 metre rakımlı Esence Dağı'nda doluya dönüştü. Dolu sebebiyle bölgenin en yüksek rakımlı noktalarından olan dağın zirvesi ağustos ayında beyaza büründü.
Vatandaşlardan Rıdvan Bahar, dün akşam saatlerinden bu yana ilçede yağışın ara ara devam ettiğini belirterek, Esence Dağı'nın da doluyla bembeyaz olduğunu ifade etti.
KARS'TA DOLU VE ŞİDDETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Kars'ın Sarıkamış ve Digor ilçelerinde dolu ve şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sarıkamış'ta etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
VATANDAŞLAR DOLU NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI
Evlerin bahçeleri ve bina çatıları doluyla kaplandı. Bazı tarım arazileri doludan zarar gördü. Vatandaşlar, araçlarının üzerine karton, branda ve battaniye sererek doludan korumaya çalıştı.
Kızılçubuk bölgesinde dolu nedeniyle yolda kalan bir araç, vatandaşların yardımıyla güçlükle çıkabildi. Digor ilçesinde de aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu tarım arazilerinde hasar oluştururken ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.