Milli Mücadele dönemi

104 YIL ÖNCESİ GİBİ BİRLİK İÇİNDE

Türkiye Yüzyılı'nın birlik ve beraberlik içinde inşa edildiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda Büyük Zafer'in kahramanlarını anan Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.

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