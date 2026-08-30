Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: "Tüm provokasyonlara rağmen barıştan ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyük Zafer'in bin yıllık vatanı tescillediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bugün de aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirterek, "Zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan bir Türkiye vardır" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu vurguladı.
30 Ağustos'un bin yıllık vatanı tescillediğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bugün de aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.
EMPERYALİST KUŞATMA KIRILDI
Büyük Zafer'in Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açtığını belirten Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur" dedi.
104 yıl önce gösterilen azim ve kararlılığın bugün de yol gösterdiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bundan 104 yıl önce, türlü imkânsızlıklara rağmen milletçe gösterdiğimiz azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.
İLKELİ, DİRAYETLİ, İNSANİ GİRİŞİMCİ
Türkiye'nin her alanda hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve öz güvenle enerjiden savunma sanayisine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikâyeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.
Türkiye'nin küresel krizler karşısındaki politikasına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye; ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.
ZULÜM KİMDEN GELİRSE, MAZLUM KİM OLURSA OLSUN
Türkiye'nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır" dedi.
BİLGE KAĞAN'DAN VURGU
Bilge Kağan'ın sözlerine atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe" Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimsenin vazgeçiremeyeceğini vurguladı.
Türkiye'nin barış ve istikrardan yana tavrını sürdüreceğini belirten Başkan Erdoğan, "İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz" dedi.
104 YIL ÖNCESİ GİBİ BİRLİK İÇİNDE
Türkiye Yüzyılı'nın birlik ve beraberlik içinde inşa edildiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Mesajının sonunda Büyük Zafer'in kahramanlarını anan Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi.
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