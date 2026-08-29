Beykoz’da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı, dondurmacıya çarparak durdu: 6 yaralı
Beykoz’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Bir iş yerinin girişine çarparak duran araçtaki kazada 6 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GZ 2127 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı.
Kontrolden çıkan otomobil, bir dondurmacının girişine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.
Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle Fevzi Paşa Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel