30 Ağustos'ta 9 askeri müze ücretsiz ziyaret edilecek

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında vatandaşlara anlamlı bir müjde verdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, askeri müzeler 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.