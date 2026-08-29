Bakan Fidan’dan Katar ve Mısır’a telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

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