Bakan Fidan’dan Katar ve Mısır’a telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati’yle ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel