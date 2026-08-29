Trafik yoğunluğunun artabileceği kentte sürücülerin alternatif güzergahları kullanması bekleniyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, ulaşımın aksamaması için Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergâh olarak kullanılabilecek.

VATAN CADDESİ İKİ YÖNLÜ OLARAK KAPATILACAK

Fatih'te düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı olarak da bilinen Vatan Caddesi'nde trafik tedbiri uygulanacak.

Bu kapsamda Vatan Caddesi'nin her iki istikameti araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca bulvar üzerinde bulunan yan yollar da ulaşım düzenlemesi kapsamında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Vatan Caddesi'ni kullanmayı planlayan sürücülerin, kapanışlar nedeniyle alternatif yollara yönelmesi gerekecek.

İstanbul Valiliğinin belirlediği alternatif güzergahlar arasında Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 Hal Yolu, Fevzipaşa Caddesi ve Turgut Özal Millet Caddesi bulunuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle yapılacak trafik düzenlemelerinin, tören programının güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanacağı bildirildi.